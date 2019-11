Chelsea llevó a la plantilla más joven en la historia de la Premier League

Gracias a la vitalidad de la alineación, el equipo londinense logró imponerse 2-0 ante Crystal Palace

Ciudad de México.- Frank Lampard mandó la alineación más joven en la historia de la Premier League y de cualquier otro equipo de esta temporada al enfrentamiento ante Crystal Palace.

La alineación del Chelsea promedia los 24 años y 88 días en conjunto el conjunto de Londres fue clave en la victoria ante las Águilas.

Gracias a la vitalidad por parte de los pupilos de Lampard, lograron imponerse 2-0 ante el conjunto que dirige Roy Hodgson, quien cumplió 300 partidos dirigidos en la Premier League.

Entre los elementos menores de 22 años destacan Fikayo Tomori, Tammy Abraham, Mason Mount, Christian Pulisic, Kurt Zouma, Reece James.

