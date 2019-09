‘Chelis’ se retira del futbol mexicano dolido y decepcionado

Luego de su paso por el Puebla el técnico manifestó que no volverá a ser entrenador en México al tiempo que se fue a España a un viaje a pie

México.- En una emotiva entrevista que le concedió a Cancha, del Grupo Reforma, José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el ‘Chelís’, reveló lo mal que la pasó en su última etapa con el Puebla, la manera en que sus jugadores se le ‘voltearon’ y que el verdadero dueño de La Franja es Tv Azteca y no Manuel Jiménez.

El entrenador decidió emprender un viaje por España a pie de más de 220 kilómetros, pero antes explicó las razones que lo llevaron tomar esa decisión: “No creo que sufras. Sí tiene una ola de estar recordando cosas, de enfrentarte a ti solo, no dudo en muchos pasajes llorar. Estoy muy decepcionado de la raza humana, los tres últimos equipos, que es lo que me gusta hacer, me he topado con gente que no es buena. Me levanto todos los días y mi único chiste es ser mejor persona”.

‘Chelís’ lamentó que sólo ocho futbolistas de su plantilla se despidieron de él cuando salió del equipo poblano: “Ocho me hablaron, ¡ocho!, de 25. Esos jugadores fueron Luis Noriega, Jorge Zárate, Nicolás Vikonis, Rodolfo Salinas, Daniel Arreola, Néstor Vidrio, Daniel Lajud y Diego Abella. De sus tres líderes, Jesús Zavala ni las gracias le dio, mientras que Arreola y Vidrio no respondieron en la cancha como él esperaba”, publicó Cancha.

El estratega mexicano indicó que no volverá al futbol mexicano como entrenador, porque ya no le gusta lo que hay en el gremio actual: “Yo soy totalmente emocional, pero ya no lo disfrutaba. ¿No te acuerdas el último partido cómo salí vestido?, de mezclilla. No digo que sea buena o mala la vestimenta, pero camisa de mezclilla, ya le vas perdiendo… Ves por acá que éste piensa así, éste otro piensa así, no te van a ayudar. No es que no me quede gas. Ya no me gusta. Entonces si voy a vivir 20 años más o menos, ¿por qué no los voy a vivir como yo quiero?, pero exactamente como yo quiero: en paz”.

Por otro lado, indicó que el Club Puebla le pertenece a Tv Azteca, empresa que ha aprovechado su famoso ‘Viernes Botanero’: “La gente no sabe quién es el dueño del Puebla. El papel dice que es (Manuel) Jiménez; Jiménez no decide nada, es TV Azteca y TV Azteca hace un programa que se llama ‘Viernes Botanero’, y se acabó. Ésa es la verdadera tragedia porque hacen un programa, que se llama ‘Viernes Botanero’, con una tradición de 75 años. Tardé 4 años en regresar. El Puebla siempre ha sido un equipo muy politizado y yo no estaba bien en esos 4 años con los que decidían. Desaparecen éstos, todo lo que sea Moreno Valle desapareció a partir del 24 de diciembre y entran éstos de TV Azteca, pero es la primera vez en 75 años que el capital del Puebla no es poblano”.

