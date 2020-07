‘Checo’ Pérez revela que se contagió en México

Redacción

México.- El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, después de confirmarse que esta contagiado con Covid -19, en su Instagram dio a conocer cómo es que se contagió, luego de seguir todas las recomendaciones de su equipo y de la FIA.

Pérez no dudó en externar que es uno de los momentos más complicados en un video “Estoy muy triste, sin duda alguna uno de los días más tristes en mi carrera. Puse toda mi preparación y enfoque para este fin de semana, y por algo que no está en tus manos. Sólo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus. De mi parte seguí todas las recomendaciones al pie de la letra de parte de mi equipo y de la FIA“.

El piloto agradeció el apoyo que le han brindado el resto de los pilotos, y confirmó que se contagió después de una visita ‘rápida’ a México.

“Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México a ver a mi mamá que tuvo un accidente muy fuerte, estuve ahí dos días y volví a Europa, me sentía y siento perfecto, gracias a Dios no tengo ningún síntoma. De hecho ayer por la mañana iba a ir a correr cuando me dieron la noticia que necesitaban hacer cuatro pruebas más. Pones todo en perspectiva y hoy lo importante es mi salud, salir bien librado de esto y que pronto pueda estar en las pistas”.

Aunque dice sentirse bien físicamente, lamenta lo ocurrido y espera que sea el último contagiado en este deporte

