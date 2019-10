‘Checo’ Pérez pensó que sería su último Gran Premio en México

El mexicano prometió que saldrá a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez a dar lo mejor de si y con la firme intención de mejorar el séptimo lugar obtenido anteriormente

México.- El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo contento de que Fórmula Uno haya podido llegar a un acuerdo con México para extender el contrato del Gran Premio por tres años más, pues pensó que el de este 2019 sería el último que correría en su país.

“Todos lo pensamos. Se veía difícil, parecía que todo estaba perdido, que probablemente sería el último Gran Premio en nuestro país, algo que sin duda alguna me ponía muy triste porque esta fiesta es increíble, cada año me sorprendo más. Pero (la renovación) fue una gran noticia, me siento muy contento porque como país es un fin de semana súper especial para todos”, declaró el tapatío en la Ciudad de México donde ya se encuentra para preparar la carrera del fin de semana.

El corredor prometió a que saldrá a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez a dar lo mejor de si y con la firme intención de mejorar el séptimo lugar, su mejor puesto en la CDMX.

“Esperemos que podamos mejorar ese séptimo que tenemos aquí. La suerte no ha estado de nuestro lado en los grandes premios de casa. En cada año han pasado algunas circunstancias que si se hubieran presentado mejor habríamos conseguido un mejor resultado. Venimos en buena racha y esperamos que la podamos mantener para sumar buenos puntos”.

Aceptó que es un fin de semana de presión para él por ser el piloto local y porque sabe que la gente espera mucho de él. “Es un fin de semana donde sin duda tengo más presión porque siempre quiero darlo todo, quiero que sea un fin de semana perfecto donde salga mi máximo. Pero también soy consciente de qué hay muchas cosas en la F1 que no puedes controlar como piloto, entonces mi enfoque es brindarle todo a la gente dentro y fuera del auto”.

Dijo que el Gran Premio de México es una carrera que lo mantiene todo el año motivado porque es un gusto enorme correr frente a su gente. “Este es un fin de semana que espero todo el año cada temporada. Es una fecha que me mantiene motivado, muy ilusionado. Siempre llega al final del año, entonces tengo mucha ilusión de darle lo mejor a la gente, hacer una gran carrera, dar lo mejor de mi y que los mexicanos puedan disfrutar un gran domingo porque hacen un gran esfuerzo por estar ahí, por apoyarme. Esperemos que por quinto año consecutivo este GP sea el mejor de la temporada”.

Finalmente dejó en claro que la llegada de un compatriota suyo a la Gran Carpa es muy complicado porque la F1 da pocas oportunidades pero además, porque el nivel del automovilismo mexicano no da para tanto.

Presenta casco

Con los tradicionales tonos rosas de la escudería canadiense, combinado con los colores de la bandera de México, jalisciense reconoció que se trata de una edición especial y con la cual buscará la mejor posición delante de sus fanáticos.

