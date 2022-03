Checo Pérez fue el piloto más veloz en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita y ganó la primera ‘pole position’ de su carrera

Arabia Saudita.- Este sábado, el piloto de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ganar la ‘pole position’ en un Gran Premio de la Fórmula 1, por lo que arrancará en la primera posición este domingo en el Circuito Urbano de Yeda en Arabia Saudita.

En la clasificación de este sábado, Ferrari marchaba en el primer y segundo puesto con los mejores tiempos registrados por Charles Leclerc y Carlos Sainz, seguidos de cerca por los Red Bull de Checo Pérez y de Max Verstappen; sin embargo los Ferraris no pudieron sostener ese ritmo, y el piloto tapatío aprovechó para asegurar el mejor tiempo y la pole position; la primera en su carrera y en la historia para un piloto mexicano.

El mexicano cerró a toda velocidad la última vuelta y así pudo superar por 25 milésimas a Leclerc, con un tiempo oficial de 1:28.200.

Tras él, partirán Charles Leclerc y Carlos Sainz, mientras que Verstappen deberá iniciar desde la cuarta posición.

VAMOSSS CHECO 🇲🇽 @SChecoPerez becomes the first ever Mexican to take Pole Position!!! 👊 pic.twitter.com/R4NL9bAOGM