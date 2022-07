El trabajo de Checo Pérez en GP Gran Bretaña resultó digno de reconocimiento, luego que en cuestión de vueltas alcanzó a colarse al podio

Madrid, España.- El mexicano Sergio Pérez en GP Gran Bretaña logró subir al podio en la segunda posición, por delante de Lewis Hamilton y tras una gran hazaña. Al frente, el español Carlos Sainz (Ferrari) se alzó con su primera victoria en la Fórmula 1.

Pese a que el tapatío no ganó, logró una monumental hazaña sobre el circuito Silverstone y tras arrancar en cuarto. Y es que luego que el mexicano perdió tiempo en los boxes y cayó al último lugar, regresó a la pista y adaptó su monoplaza al ritmo de la carrera.

Así, empezó a escalar hasta volver a la parte alta y ya en la vuelta 39 protagonizó una dura disputa con Lewis Hamilton para quedarse con el segundo lugar. Además, de resultar el piloto más votado del día y dejar atrás sus fantasmas.

Durante la carrera, sorprendió el espeluznante accidente del chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) que incluso obligó a detener la carrera durante una hora. Fue en la primera curva cuando saltó por los aires y volcó sobre las filas de neumáticos hasta estrellarse con la valla.

Después de muchos minutos de tensión, los operarios lograron sacar a Zhou, consciente, para trasladarlo a un centro hospitalario. Incluso, el británico George Russell (Mercedes) salió de su vehículo para ir a socorrerlo.

El incidente también afectó al tailandés Alex Albon (Williams), que tuvo que ir al hospital tras estrellarse contra las protecciones. Aunque también impactó en el francés Esteban Ocon (Alpine) y el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), ellos lograron retomar la salida.

La carrera se reanudó a 50 vueltas con los puestos iniciales, al no haberse completado ningún sector antes de la bandera roja. De ahí, la lucha por el campeonato se recrudeció, pero fue hasta la vuelta 33 que finalmente el español logró poco a poco ganar distancia.

Sáinz, a ritmo de vuelta rápida, superó a su compañero de equipo nada más desaparecer el coche de seguridad. A nueve vueltas, ‘Checo’ Pérez amenazaba a los Ferrari tras adelantar a Hamilton.

Así, Pérez se garantizó la segunda posición final y Hamilton, la tercera. En tanto, Alonso, que había arrancado séptimo, consiguió un valioso top 5 por detrás de Leclerc.

