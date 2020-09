Checo Pérez dejará la escudería Racing Point

Redacción

México.- El piloto mexicano Sergio Pérez anunció su salida de Racing Point para el término de la temporada 2020.

En redes sociales ‘Checo’ confirmó que para el 2021 no correrá más sobre el bólido rosa, pero aseguró quedarse en la máxima categoría del automovilismo, a la espera de recibir ofertas de un proyecto atractivo.

“Tras siete años juntos mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada”, publicó el tapatío en redes sociales.

”No tengo un plan B, mi idea es desde luego continuar aquí, pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta”.

Fue a mediados de 2018 cuando el empresario canadiense Lawrence Stroll compró la escudería que antes era llamada Force India, y que era propiedad de Vijay Mallya. Posteriormente asignó a su hijo Lace como segundo piloto de la organización.

