‘Checo’ Pérez alista su regreso

Redacción

Monterrey.- El equipo de los Tigres de la UANL reveló que tras los exámenes de la jornada, este viernes se informó que dos de sus jugadores se encuentran contagiados, más tarde se dio a conocer que son su primer y segundo portero.

“De las 31 pruebas aplicadas a integrantes del cuerpo técnico y jugadores del primer equipo, salieron dos positivas y asintomáticas, por lo que de acuerdo al protocolo, se procedió a separar a ambos elementos como prevención y enviarlos a su casa para que inicien un periodo de aislamiento, en espera de mejora y de una segunda prueba que confirme el diagnóstico”, se lee en el comunicado emitido.

Tras el anuncio presentado por parte del club. Nahuel Guzmán reveló que él es uno de los casos. “Soy uno de los jugadores que dio positivo al examen Covid-19. El mensaje es para pedirles que se cuiden, estamos en una época muy delicada para todos”, señaló.

Minutos después, Miguel Ortega, segundo arquero de la escuadra regiomontana, reveló que él es el segundo caso. “Les informo que dentro de las dos personas positivas, yo soy uno de los que nos tocó. Me encuentro bien, soy asintomático, me tocará apoyar a Tigres desde mi casa. Cuídense mucho”, dijo.

Tras la noticia aún se desconoce quién podría ser el arquero que estará en el partido ante Toluca, ya que el cuadro no cuenta con un tercer relevo en el arco, por lo que posiblemente tengan que convocar a sus jóvenes de la categoría sub 20 o sub 17.

