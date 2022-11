El piloto mexicano, Checo Pérez quedó en segundo lugar en la prueba libre del Gran Premio de Brasil. Ahora solo falta la carrera del domingo

Brasil.- Luego de que Sergio ‘Checo’ Pérez quedara a deber en la qualy de la carrera sprint, logró el segundo mejor tiempo de la sesión en la práctica libre 2 del Gran Premio de Brasil.

El piloto mexicano es el que mejor se desempeñó y dejó atrás a corredores de peso pesado como el neerlandés, Max Verstappen y Lewis Hamilton, piloto de la escudería de Mercedes.

En la PL2 el mejor piloto fue Esteban Ocon, quien llegó e n un tiempo récord de 1 minuto y 14.604 segundos. Mientras que Checo Pérez quedó en segundo lugar con por tan solo 184 milésimas y en tercer lugar se coló George Russell.

De tras de ellos quedaron Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Mick Schumacher, Kevin Magnussen y Lando Norris, quienes completaron el top 10 en esta prueba.

