‘Checo’ aun no piensa en el retiro

Agencias

Ciudad de México.- Pese a que su contrato con la escudería británica Racing Point finaliza en el 2022, el mexicano Sergio Pérez descarta que su carrera dentro de la Fórmula 1 esté llegando a su final.

Orgulloso por lo logros que ha conseguido en el máximo circuito del automovilismo, ‘Checo’ considera que su participación puede prolongarse un par de años más; a sus 30 años de edad sigue enfocado en cumplir sus metas de la mano de la mano de Racing Point.

“Me siento orgulloso de lo que he logrado con la maquinaria que he tenido en mi carrera. No creo que esté cerca de terminar. Todavía soy muy joven, sólo tengo 30 años. Pero ahora tengo un contrato a largo plazo y realmente no puedo pensar mucho más que eso”, señaló el mexicano.

Pérez llamó la atención esta semana al aparecer en la portada de la revista ‘Autosport’, donde afirmó que con su actual equipo es “capaz de lograr grandes cosas. Hasta ahora estoy muy satisfecho con lo que he logrado, pero obviamente quiero más”.

En casi 10 años de relación con los británicos, ‘Checo’ ha presenciado la transformación del equipo, hecho que jamás pensó sucedería y sin lugar a dudas le tiene muy satisfecho con la responsabilidad de responder a la confianza.

“Nunca hubiera imaginado pasar tanto tiempo con el equipo. Porque prácticamente, hasta ahora, cada año era renovar (contrato), año tras año, y cada año pensaba que iba a ser el último, que iba a cambiar”, confesó.

Sobre su relación con su actual coequipero canadiense, Lance Stroll, aseguró que hay una buena mancuerna en busca de buenos resultados aprovechando las fortalezas de cada uno.

“Me llevo muy bien con Lance, mucho. Me llevaba bien con todos mis compañeros de equipo, en la F1 o en el pasado. Pero es importante que nos respetemos, compartamos cosas, para tratar de impulsar al equipo hacia adelante. Hay algunos lugares donde él es más rápido, donde yo soy más rápido. Pero lo más importante es que nos retroalimentemos”, apuntó.

LC