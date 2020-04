‘Chayito’ no puede quedarse en cuarentena

Anna Maciel

Irapuato.- El Covid-19 no ha sido impedimento para que ‘Chayito’ salga todos los días a trabajar a vender sus jugos, como lo hace desde hace más de veinte años en un puestecito de la calle Colombia en Irapuato, para mantener a su hijo de 28 años con síndrome de Down.

“La otra vez vinieron los de fiscalización y hasta eso nos han dejado seguir trabajando, pero con cubre bocas y desinfectándonos, nos dejaron unos papelitos y nos dijeron que continuáramos hasta cuando pudiéramos, pero nomás viera sale uno con miedo, miedo que nos quieten y miedo de la enfermedad”, comentó.

Y aunque quisiera poder llevar la cuarentena como es debido, no hay nadie que la apoye económicamente, al ser madre soltera es ella la única responsable de los gastos de su casa, los servicios, alimentación y cuidado de su hijo, el que debe dejar solo en casa pues tampoco cuenta con ningún familiar que la apoye.

“Yo tengo problemas fuertes en la vejiga, y por mi edad no debería salir, pero quién me va a dar de comer, si solo somos yo y el niño que es una persona discapacitada, no tenemos a nadie, no tengo ayuda de nadie”, agregó.

Aunque recientemente el gobierno de Irapuato lanzó varios apoyos para personas en situación vulnerable durante la contingencia, la señora Chayito comentó que ella no pudio acudir a solicitar alguno, ya que prefirió trabajar para no perder la jornada y poder ese día darle de comer a su hijo.

“La verdad que uno prefiere trabajar que estar esperando que le den, pues ahí te hacen ir a formarte y luego no te lo dan, eso para mí representa perder el día y ya no generar dinero, que en estos momentos hace mucha falta porque las ventas han estado muy bajas. He tenido que cerrar a las once de la mañana”, concluyó.