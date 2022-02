El canciller emitió las postura oficial de México ante la invasión rusa a Ucrania, en ella se pide cese al fuego y se condena la violencia

México.- El canciller Marcelo Ebrard, informó que México condena enérgicamente la invasión Rusa a Ucrania, rechaza el uso de la fuerza pidió el cese de las hostilidades.

A través de su cuenta de Twitter y luego de que a lo largo del día Ucrania solicitó a México una postura en torno al conflicto bélico con Rusia, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón publicó un video en el que dijo que no hay duda de que Rusa ha invadido la mayor parte del territorio en Ucrania.

México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión Rusa a Ucrania. Demanda cesen las hostilidades,se inicie diálogo,se proteja a la población.Aquí instrucciones al Dr.Juan Ramón de la Fuente para el Consejo de Seguridad de mañana. pic.twitter.com/NoGDWbwQpG — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 25, 2022

Recordó que México, en varias ocasiones sufrió invasiones por parte de Estado Unidos y Francia, por lo que es su obligación rechazar las acciones rusas, así como pedir un inmediato cese al fuego, para buscar una solución diplomática.

“Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la federación rusa en territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial, que se proteja a su población civil, vamos a seguir insistiendo en una salida diplomática”, declaró el canciller.

Además, mencionó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador ya emitió instrucciones para que el representante de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, actúe en la siguiente reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

“México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cesa al fuego inmediato, que permita una salida diplomática, que proteja a la población y que evite el sufrimiento”, finalizó.

Evacuación de mexicanos en Ucrania

De acuerdo con la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, hay al menos 230 mexicanos, cónyuges e hijos en ese país. La semana pasada se realizó el traslado de 30 de ellos hacia la frontera con Rumanía, país al que serán trasladados.

Cerca de 50 personas se han puesto en contacto con la embajada en las últimas horas, por lo que ya se alista una segunda evacuación para poner a salvo a los mexicanos.

Cabe decir, que el Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el gobierno federal promoverá el diálogo, de acuerdo a su posición como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó el mandatario.

57 muertos el primer día del conflicto entre Rusia y Ucrania

De acuerdo al Ministerio de Salud de Ucrania, durante el primer día de la invasión de Rusia, han muerto al menos 57 ucranianos y se han registrado 169 heridos, así lo informó Viktor Lyashko, ministro de Salud.

Sin embargo, el funcionario no especificó cuántas de estas personas son civiles y cuántos son soldados. Cabe decir que hasta ahora Rusia no ha reportado bajas en sus tropas.

A la par el gobierno ucraniano ha llamado a la población a donar sangre y buscar atención médica fuera de los hospitales si su estado de salud se lo permite.

El Kremlin lanzó hoy una “operación militar especial” en Ucrania desde todos los flancos, el este, el norte y el sur, y ya se acerca a la capital, Kiev.

Las Fuerzas Armadas de Rusia emplearon armas de alta precisión contra infraestructuras militares, baterías antiaéreas y bases aéreas militares, y aunque el Ministerio de Defensa aseguró que no atacan ciudades ni civiles, al menos cuatro ciudadanos murieron hoy en un ataque perpetrado por la artillería de las milicias separatistas prorrusas contra un hospital en la región de Donetsk, según las autoridades locales.

