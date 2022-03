El alcalde César Prieto señaló que el problema no es traer un espectáculo a la Feria Salamanca, sino que el recinto donde se realiza no es digno

Cuca Domínguez

Salamanca.- Tras las opiniones de líderes empresariales que lamentaron la cancelación de la feria en su edición 2022, el alcalde César Prieto reiteró que la decisión está tomada, pues no hay condiciones para realizarla.

“Si ellos consideran que es algo que beneficia a los salmantinos y tienen las condiciones, adelante, no vamos a ser obstáculo. Les daremos las facilidades”, señaló el alcalde.

Prieto aseguró que ya hicieron un análisis de la situación y concluyeron que la feria no cuenta con un espacio digno, pues en el antiguo recinto hicieron varias obras.

“Creo que en este momento no es redituable y si alguien considera que puede echar a andar la feria, con todo gusto lo invito a que participe y le damos todo el apoyo”.

Aclaro que el problema para hacer la feria no es traer el espectáculo, sino que el lugar donde comúnmente se lleva a cabo el evento no está en condiciones.

El alcalde dijo que “este momento no hay un beneficio, no hay un retorno, todo es a fondo perdido y son varios millones de pesos los que ya no regresan”.

Reafirmó que la mayor parte de la ciudadanía está de acuerdo en que se busquen otras opciones de recintos para realizar el evento, mismo que se organizaría con un año de anticipación.

La última Feria de Salamanca se llevó a cabo en 2011, cuando estuvo al frente Miguel Pérez Vallejo, pero hubo irregularidades, procesos legales con la administración municipal que terminaron por cambiar el nombre de la feria a ‘Fiestas de Primavera’.

Bajo la nueva razón social se hizo en 2012 hasta antes de la pandemia, en el gobierno de Beatriz Hernández Cruz y tuvo como sede el centro de la ciudad, debido a que el recinto ferial se había reducido por la construcción de la biblioteca y un centro de lecturas.

