Manuel Arriaga

Huanímaro.- La presidenta Municipal Laura Villalpando Arroyo informó que el director municipal de desarrollo rural Josué Magdaleno Meza, deberá separarse por un mes de su cargo sin goce de sueldo.

Esto como medida ante la agresión que perpetró contra un ciudadano integrante de una banda musical. El percance sucedió en el marco de los festejos de San Juan de la Cueva. Sin embargo, el servidor público se reincorporará a sus deberes el próximo 6 de noviembre.

Desarrollo Rural de Huanímaro Foto: especial

Cesan temporalmente a funcionario de Huanímaro

El 25 de junio, Verónica Zavala, hermana del ofendido, declaró al Periódico Correo que los hechos ocurrieron en la casa de su hermano Manuel Zavala Ramírez

“Se presentó en la casa de mi hermano, él (Josué) acompañado de trabajadores de presidencia. Tocan la puerta, yo salgo y pregunta por Many, mi hermano. Cuando sale lo empieza a insultar, le decía por qué no fuiste, te estuvimos esperando hijo de tus tantas madres. Se pasa para adentro de la casa y lo empieza a agredir. El motivo fue porque querían que mi hermano se presentara a tocar con la Banda la Explosiva en la cabalgata. Pero no hubo contrato, no dinero de por medio. Fue un acuerdo de palabra, nunca hubo contrato no dieron anticipo”, agregó.

Días después, la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo presentó una solicitud de investigación a la contraloría municipal sobre las presuntas agresiones del director. Las faltas se cometieron en contra del representante de la banda la Explosiva, Manuel Zavala Ramírez. Con la finalidad “de obtener la veracidad de los hechos ocurridos”.

Foto: Manuel Arriaga

Funcionario de Huanímaro por agrede a músico

Derivado de esta investigación, la misma alcaldesa confirmó que la Contraloría Interna Municipal aplicó una sanción: cesan temporalmente a funcionario de Huanímaro. Este cese corresponde a la separación del cargo del servidor público durante un mes sin goce de sueldo. Este periodo que terminará el próximo 6 de noviembre. Josué Magdaleno Meza tendrá que reincorporarse a sus labores.

Según la alcaldesa, de momento el director Municipal de Desarrollo Rural se encuentra suspendido.

