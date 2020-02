Cesan a director que dijo que estudiantes de secundaria provocaban el acoso

Redacción

México.- Luego de que estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica, Industrial y Comercial ‘Doctor Jaime Torres Bodet’, en Cuautitlán, evidenciaran al director responsabilizándolas de provocar el acoso del que han sido víctimas, la Secretaría de Educación del Estado de México lo destituyó.

De igual forma, solicitó la intervención del Órgano de Control Interno, a efecto de iniciar una investigación, así como de la Subdirección Regional para revisar las condiciones académicas y administrativas de la escuela.

Con ello, la dependencia mexiquense indicó que se solicitará la intervención de todas las instancias necesarias para garantizar la integridad emocional del alumnado en dicho plantel.

Según un video difundido por los mismos estudiantes en redes sociales, se escucha la voz de quien aseguran es el director donde señala “ustedes mismas, ustedes mismas provocan estas situaciones”, lo que provocó indignación entre las alumnas, ello luego de que denunciaran que sus compañeros les tomaban fotos debajo de la falda.

Ante ello llevaron a cabo una manifestación para denunciar las situaciones en el plantel y durante su manifestación coreaban el himno feminista un violador en tu camino.

Despiden a maestro acusado de acoso

La Universidad Autónoma del Estado de México informó que destituyeron de forma definitiva al profesor Miguel Ángel ‘N’, quien se desempeñaba en el Plantel ‘Lic. Adolfo López Mateos’ de la Escuela Preparatoria 1, tras darse a conocer las denuncias por acoso en su contra y un video en donde admite que “la carne es débil”.

Ayer por la tarde, alumnas de dicha institución hicieron pública una grabación donde se escucha al docente desestimar los señalamientos en su contra e incluso decir a sus alumnos que: “Estaba en clase en Tenancingo, me llamó mi sobrina para decirme: Oye tío fíjate que hay un problema, esto está grave, hay unos carteles que aparecieron pegados donde te mencionan como que acosas muchachas.

“Siempre han dicho eso de mí, lo que a mí me preocupa…digo no me preocupa mucho porque pues soy hombre, como los varones de aquí, y ustedes las mujercitas, son mujercitas y la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre”.

La UAEMéx añadió que durante la visita que realizó la tarde del martes 25 de febrero a este plantel, el abogado general de la institución, Luis Raúl Ortiz Ramírez, recibió las denuncias formales de las estudiantes, quienes demostraron las conductas inapropiadas por parte del profesor en la mejor conocida como Prepa 1.

