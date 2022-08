Debido a que el agua del norte contiene arsénico, el presidente advirtió que la cerveza ya no se producirá en esta zona del país

Ciudad de México-. La poca agua que hay al norte de México sale con arsénico, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta, es la principal razón por la que afirmó que ya no se producirá cerveza en esta zona del país, pues actualmente padecen una crisis de agua.

“No es decir: ya no se va a producir cerveza, es decir: no se va a producir cerveza en el norte, o sea ya, veda”, dijo el presidente en la conferencia mañanera de este lunes.

Como una segunda alternativa para los inversionistas, el mandatario dijo que pueden producir cerveza pero en el sur del país. Explicó que la poca agua que actualmente hay en el norte contiene arsénico, un elemento tóxico que que contamina el agua para beber, preparar alimentos o regar cultivos.

Con apoyo de industriales, expertos y autoridades de los tres niveles de gobierno, el presidente @lopezobrador_ informó la creación de un comité para la construcción del acueducto Cuchillo II, que en menos de un año resolverá el problema del abasto de agua en Monterrey. pic.twitter.com/o4Cw9FEMqb — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 1, 2022

El presidente nombró varios ríos al sur de México donde podría sustraerse agua para la producción de la bebida alcohólica.

“¿Quieren aumentar la producción? Todo el apoyo para el sur sureste, ahí están el Grijalva, Usumacinta, Papaloapan. Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se pueden dar permisos donde no hay agua, ya lo que se saca es agua con arsénico, no vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua, como sucede en la Laguna”, dijo AMLO.

Cerveceros de México posiciona al país en el primer lugar como exportador de cerveza desde el 2010. Como productor se ubica en cuarto lugar por debajo de China, Estados Unidos y Brasil.

Crisis de agua en Monterrey

La ciudad de Monterrey, Nuevo León, al norte del país, atraviesa una crisis hídrica por la sobreexplotación de los recursos de la región por parte de la industria. Actualmente la presa de Cerro Prieto en el municipio de Linares, solo posee agua para dos semanas de acuerdo con el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

Para recuperar los límites de la presa de hasta 300 millones de metros cúbicos, tendría que ocurrir haber una lluvia extraordinaria, señaló.

