La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana logró consolidar la certificación CALEA Triple Arco por cumplir 465 estándares

Jazmín Castro

León.- Hace seis años la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León logró consolidar la certificación CALEA Triple Arco por cumplir 465 estándares. Sin embargo, desde el 2015 al año pasado también acumuló 469 quejas en la Procuraduría de los Derechos Humanos ( Prodheg ) por el actuar de sus agentes de preventivos.

Desde el pasado 29 de marzo, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, el secretario de seguridad, Mario Bravo Arrona y el director de la Policía, Jorge Guillén viajaron a Florida para participar en el congreso de la Comisión de la Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA por sus siglas en inglés.

Por si no lo viste: Alejandra Gutiérrez viaja a Orlando para obtener certificación en seguridad

Participan para acreditarse por cumplir estándares de calidad, operatividad, cumplir programas y objetivos. También buscan garantizar que los procesos de la Policía Municipal, los Juzgados Cívicos, el C4, Protección Civil, Policía Vial y los de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública están apegados a estándares internacionales.

Foto: Especial

Abusos con ‘excelencia’

Hasta el año pasado, la Prodheg informó de 469 quejas. Entre los principales motivos están en violación a los derechos humanos como la integridad física, violación de los derechos de seguridad jurídica y violación a los derechos de la libertad personal.

En 58 resoluciones hubo recomendación. 19 no tuvieron la razón los ciudadanos o al menos no hubo una recomendación de por medio. Además, a 346 se les dio salida por diferentes condiciones, algunas de las quejas ya no fueron ratificadas y el resto sigue en trámite.

El gobierno leonés anunció con ‘bombo y platillo’ que cada año logran consolidar y renovar su certificación CALEA.

Trabajan en cuatro áreas

Puedes leer: Instalan órgano para prevenir acoso escolar en León

También incluye las practicas exitosas que cumplan con las normas en cuatro áreas básicas. Tales son Políticas y Procedimientos, Administración, Operaciones y Servicios de Apoyo, informó el gobierno de León.

En Orlando, los funcionarios participaron en conferencia donde se llevan a cabo paneles y ponencias enfocadas en compartir las experiencias de las agencias sobre el fortalecimiento de las corporaciones, dignificación del personal operativo, el empleo de la tecnología y la comunicación con la ciudadanía para fortalecer la confianza en las autoridades.