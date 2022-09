Apuntaron que la problemática de los asentamientos irregulares de los cerros en Guanajuato ha rebasado a las autoridades

María Espino

Guanajuato.- El Movimiento Colibríes de Guanajuato y Mitoteras y Mitoteros de Guanajuato, asociaciones civiles ecologistas, se pronunciaron a favor de que la autoridad estatal y municipal de pronta respuesta a los habitantes del Fraccionamiento Universitario y Lomas Zaragoza. Esto ante la inquietud surgida respecto a un asentamiento irregular en las faldas del cerro del Hormiguero, zona de conservación ecológica.

“Conforme al ordenamiento territorial vigente del 2012, las construcciones de esta zona se encuentran en zona de conservación. Lo que significa que la naturaleza debe permanecer sin afectación urbana (como por ejemplo apertura de caminos o construcciones de viviendas). A menos de haber beneficiado de un debido cambio de uso de suelo que, en este caso, probablemente no ocurrió”.

Señalaron que es ampliamente justificado el interés que han manifestado los habitantes de dichos fraccionamientos en conocer si existe o no permiso de construcción en esa zona. Además, resaltaron que es un interés no exclusivo de los inconformes sino de toda la población capitalina.

Foto: María Espino

“Como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el medio ambiente y la calidad de vida de la población. No entendemos por qué las autoridades municipales y estatales no han contestado la petición de los vecinos del Cerro del Hormiguero respecto a la presencia de un asentamiento irregular a proximidad. Consideramos que tienen un interés legítimo en sentirse afectados y no solo ellos si no todos los habitantes de Guanajuato”.

Por si no lo viste: Denuncian invasión de asentamientos irregulares en el cerro del Hormiguero en Guanajuato

Urgen atención de las autoridades

Por ello exhortaron a las autoridades municipales a dar respuesta, en particular a la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (DMMAOT). Esto ya que esta es la instancia municipal que tiene la competencia y obligación de regular el uso de suelo. Así como emitir permisos de construcción.

Por otro lado, señalaron la importancia de recalcar que independientemente que se apruebe o no el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y territorial (PMDUOET) y que el mismo contemple una propuesta de Área Natural Protegida (ANP) estatal o municipal que reforzaría el estatus de protección del área. No por eso se logrará automáticamente la declaratoria legal, pues conlleva más trabajo para concretar el tema.

Foto: María Espino

“Su derecho a petición debe ser correspondido por dichas autoridades. En particular por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del municipio que tiene la competencia y obligación de regular el uso de suelo y emitir permisos de construcción”.

Te puede interesar: Urgen por Plan para concretar protección en cerros de Guanajuato contra ‘paracaidistas’

Tema sin resolver

Sin embargo, apuntaron que la problemática de los asentamientos irregulares de los cerros en Guanajuato ha rebasado con mucho el tema de la Bufa. Desde hace varias administraciones hasta la actual no han podido resolver el tema. Por ello, resaltaron que se trata de una situación que “le incumbe al municipio enfrentarla a la brevedad”. Instaron al gobierno municipal a agilizar a la brevedad la reubicación del asentamiento en el Cerro del Hormiguero.

Foto: Especial

Asentamiento que, observaron, en el último análisis del diagnóstico del el PMDUOET actualizado recién publicado en la página del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), se analiza la situación de los asentamientos irregulares. No obstante, no se hace mención del que refiere al Cerro del Hormiguero por ser muy pequeño, tema que le toca atender a la DMAOT.

“Estamos profundamente preocupados por el derecho universal a una vivienda digna y adecuada, en particular para las personas de bajos recursos. Sin embargo, como sociedad, debemos entender que, si no se respeta la legalidad, dichas personas no tendrán certeza jurídica sobre su propiedad y se exponen además a construir en zonas de riesgo. La administración pública municipal actual y las anteriores han arrastrado el tema de los asentamientos irregulares de la ciudad hasta la actualidad”, se lee en el posicionamiento de los ecologistas.

EZM

Lee también: