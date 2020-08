Cerraron en León 19 escuelas particulares por pandemia

Staff Correo

Estado.- Mañana miles de estudiantes regresarán a clases de manera virtual; sin embargo esto se ha convertido en un verdadero calvario para los padres de familia, debido a que muchos no saben cómo usar las herramientas que ofrecen las plataformas en internet.

Tal es el caso de Julieta y su esposo, quienes se dedican a la venta de calzado en la ciudad, y aseguran que solo le saben mover al teléfono de manera ‘básica’, pero con la nueva normalidad para las clases han tenido que estar viendo tutoriales, haciendo correos electrónicos y descargando aplicaciones para video conferencias que les pidieron en la escuela privado donde van sus hijos.

“Me dijeron de la escuela vía mensaje que tenía que hacer un correo electrónico, luego ingresar a Classroom y unos códigos para las materias, pero yo no sé mucho usar la computadora y el celular solo para lo básico”, comentó Julieta.

Agregó que se complica mucho más, debido a que tiene que trabajar y no puede estar de 8:00 de la mañana hasta las dos de la tarde esperando a que concluyan las clases.

A esta problemática de nuevos mecanismos se suman los niños, ya que hace unos meses tomaban las clases a través de la aplicación ‘Zoom’, además de que los trabajos eran enviados a los profesores vía WhatsApp, pero este proceso se modificó y ahora hay que aprender cosas nuevas.

Y aunque la educación es un beneficio para los estudiantes, para los alumnos que son de corta edad, las clases bajo esta dinámica serán aburridas y complicadas.

“Es muy fácil que se distraigan y como no puedo estar todo el tiempo con ellos, pues más. Además no le sé bien a la computadora, siempre trabajé y ahora son ellos los que están batallando”, explicó.

No tiene herramientas

La señora Cecilia González Hernández, comerciante de dulces, está angustiada porque no tiene computadora, tableta digital, teléfono celular ni internet en su casa para apoyar a sus hijos.

“No tengo nada, computadora, tablet, celular, internet, nada… El medio para que mis hijos estudien sería la televisión o radio pero se me hace un poco difícil porque la verdad no le entiendo muy bien, no sé mover las cosas, no sé leer”, compartió la señora Cecilia González Hernández.

Mientras acomodaba la mesa de dulces, cacahuates y semillas, que oferta afuera de las exoficinas de gobierno en el Bulevar Lázaro Cárdenas de Irapuato, junto a su hijo Juan Pablo que cursará el cuarto grado de primaria, Cecilia, manifestó su preocupación por no tener las herramientas ni el dinero suficiente para ayudar a sus hijos a que continúen sus estudios a distancia.

“Lo que yo le digo a mi hijo es que es importante que estudie y lo pongo a que lea y haga trabajos con los libros que sacó de la escuela, pero se enfada, se aburre, me dice que ya quiere volver a la escuela, no es lo mismo así, si está muy complicado”.

Todos los días igual que su esposo, Cecilia busca el sustento para su hogar con la venta de golosinas. La pandemia por Covid-19 también afectó sus ingresos, en promedio diario obtiene entre 100 y 200 pesos, dinero que apenas es suficiente para comprar alimentos. Y pidió apoyo para que sus hijos puedan continuar con sus estudios.

“Vivo en la comunal Emiliano Zapata ahí tengo mi casita y si me gustaría que me pudieran apoyar con algo, un cable o algo así para que mis hijos hagan sus trabajos”, señaló.