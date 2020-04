Cerrarán negocios no esenciales por emergencia sanitaria

Nayeli García

Irapuato. –El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez anunció medidas más drásticas para que la gente atienda las recomendaciones de quedarse en casa, porque las personas siguen con el “valemadrismo de siempre”.

Una de ellas es el cierre de todos los negocios no esenciales como las tiendas de ropa y otras actividades que no son indispensables.

Dijo: “Hay una gran irresponsabilidad de la gente que dice a mí no me va a pasar nada o el valemadrismo de siempre, lo malo es que va a ir a contagiar a su familia o a otros y es lo que no se vale. Entonces vamos a apretar

