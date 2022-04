El delegado de la SEG confirmó que cerrará la primaria Marina E. de Nassar en cuatro años debido al deterioro de sus instalaciones

Nancy Venegas

Irapuato.- A causa de la antigüedad de sus instalaciones, en cuatro años la primaria Marina E. de Nassar, ubicada en la colonia Santa Julia, cerrará.

El delegado de la región IV de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Nicolás Gutiérrez, confirmó que desde hace tres años se ofreció a los padres de familia la reubicación de sus hijos a otras escuelas, pero 92 de ellos decidieron que sus hijos terminaran la primaria en el deteriorado inmueble, donde se carece de agua porque hay un adeudo con Japami.

La Federación reubicó al personal docente y administrativo, y actualmente sólo dos profesores laboran en la primaria.

“Lamentablemente es otra situación que tenemos de infraestructura, también tiene daños en infraestructura. Obviamente lo que se pidió es valorar, se hizo un estudio de factibilidad, ver cuántos son los alumnos que ahí estaban recibiendo el servicio educativo y en ese análisis se determina que pues la gran mayoría de los que asistían a este centro de trabajo no son de la cercanía. Tengo entendido que ya hace unos tres o cuatro años se trabajó con ellos -los padres de familia-, se les estuvo canalizando y se estuvo manteniendo a los que todavía estaban recibiendo el servicio”, dijo Nicolás al confirmar el cierre de la primaria Marina E. de Nassar.

Foto: Eduardo Ortega

La Federación no contempló la reubicación del plantel, y los 92 alumnos que continúan sus estudios en la institución no lo hacen en las mejores condiciones, pues no cuentan con agua potable porque se tiene un adeudo con la Japami. Ante esto, la SEG gestiona cubrir el pendiente para que se reestablezca el servicio para los alumnos.

El delegado de la SEG explicó que la plantilla laboral también se redujo. Al eliminarse un grupo, la Federación retiró a los directores y paulatinamente reubicó a docentes y personal administrativo. Actualmente sólo dos profesores laboran en la escuela.

“Como Secretaría de Educación, obviamente abrimos esta posibilidad cuando se determina que por riesgo ya no se va a sustituir y no se está atendiendo la demanda. Por la cercanía de la fecha, lo que hacemos primero es ofrecerles espacios en otras escuelas, obviamente algunos papás dicen: ‘No, yo quiero que termine aquí bajo las condiciones que se tienen’, y en ese acuerdo es en el que se trabaja”.

El delegado de la región IV de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Nicolás Gutiérrez. Foto: Eduardo Ortega

De cualquier modo, precisó que si algún padre cambia de opinión y decide cambiar a sus hijos de escuela, están en la disposición de permitirlo y facilitarlo.

“Sí ahorita los padres de familia de esta escuela nos dicen: ‘Oye, yo quiero cambiarme de centro educativo’, adelante, les podemos ofrecer ahorita para el cierre del ciclo escolar y que terminen en otra escuela sin problema”.

