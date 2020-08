Cerditos se unen para devolver a un pez al agua

Redacción

India. – En su cuenta de Twitter el funcionario del Servicio Forestal, Susanta Nanda, publicó una grabación que capta un momento de solidaridad entre animales.

Se ve cómo unos cerditos llegan hasta un pez que se salió del agua y se unen para devolverlo a su hábitat para que pueda sobrevivir.

El video no tardó en viralizarse, acompañado del siguiente mensaje: “El acto más pequeño de bondad vale más que la mayor intención”. Además, otro internauta dijo lo siguiente: Los animales se están volviendo más compasivos que los humanos“.

The smallest act of kindness

Is worth more than the greatest intention💕 pic.twitter.com/eQijHBxkUM

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 23, 2020