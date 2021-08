Jazmín Castro

Guanajuato.- Está próxima la fecha del regreso a clases en Guanajuato y cerca de 9 mil trabajadores de la educación no se han vacunado contra la COVID-19, así lo dio a conocer, el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza.

“Hay un grupo que no quiere vacunarse, es una decisión de un grupo de maestras y maestros, pero la gran mayoría de los que no se vacunaron tenían alguna condición que no les permitía en ese momento vacunarse”, dijo que con el secretario de salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, aún se tiene la apertura para vacunar al personal de educación faltante.

Asimismo, se le cuestionó con qué certeza o seguridad regresan los niños y jóvenes a las aulas si aún hay profesores sin sus respectivas dosis que los protegerlos contra el virus; en respuesta el funcionario estatal se limitó a resaltar que todos tuvieron su oportunidad, y aún pueden acudir a recibir su inoculación, pero si no quieren no los pueden obligar.

Dijo que de los 56 mil trabajadores al menos el 86% ya está vacunado, así Guanajuato cuenta con las condiciones para regresar a clases.

