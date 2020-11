Cerca de 80 comunidades de la Capital ya cuentan con internet

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Al cierre del año, solo se ha logrado llevar conectividad de internet a alrededor de 80 comunidades de las 500 proyectadas dentro del programa Internet para Todos, pero esto únicamente ha sido con recurso estatal y aportaciones municipales, en virtud de que la federación no ha liberado el recurso que se requiere para esta cobertura que ascendería a 250 o 300 millones de pesos anuales, señaló Tarcisio Rodríguez Martínez, titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.

El año pasado el gobierno federal anunció dicho programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con el fin brindar acceso gratuito de internet en zonas alejadas; para el estado de Guanajuato se identificaron 500 comunidades.

No obstante, a decir del funcionario estatal, no se ha logrado avanzar en el mismo en virtud de que no se cuenta con el recurso federal para ello.

Acotó que hasta el momento, el gobierno estatal en conjunto con municipios ha destinado alrededor de 30 millones de pesos para llevar internet a entre 70 y 80 comunidades y señaló que de las 500 comunidades identificadas, en algunas ya llega la señal derivado de convenios realizados por los propios municipios con las compañías proveedoras.

“Se ha insistido, ha sido uno de los temas en los que el gobierno federal pues no se ve, no solo en Guanajuato. Nosotros hemos hecho el esfuerzo y se ha ido poco a poco (logrando) en las áreas que no lo tienen, es de muy difícil acceso (…) hacemos un llamado al Gobierno Federal, es un tema que se traía de la SCT y este año ha sido más relevante la diferencia de un niño que mantiene la cercanía con sus clases porque tiene internet a quien no tiene”.

Manifestó que recientemente se entregó un mapeo que se realizó en la entidad respecto de las comunidades que no cuentan con acceso a internet, y señaló que se privilegiarán los centros escolares y hospitales comunitarios.

Sin embargo, el secretario de Infraestructura insistió que “quienes tienen el compromiso, han hecho los anuncios, es el gobierno federal y seguimos pidiendo que se siga con este programa de cobertura”.

Te podría interesar:

SZ