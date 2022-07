Luego del millonario fraude de los doctores Impulso en San Felipe, autoridades ahora piden a los voluntarios mucha documentación

Guanajuato.- Los instructores y voluntarios que prestan su servicio en los Centros Impulso Social -ahora llamados Centro GTO Contigo Sí-, no podrán seguir laborando allí hasta que entreguen una carta de no antecedentes penales, cédula profesional o equivalente y otros documentos.

Esto como una medida de reacción luego de que Periódico Correo reveló que una pareja de falsos médicos estafó a cientos de familias mientras operaban en dos Centros Impulso del municipio de San Felipe.

Los instructores y voluntarios son clave clave para el funcionamiento de los Centros Impulso, ya que son quienes imparten los talleres, cursos y capacitaciones en diversas áreas, como carpintería, electricidad, repostería, alfabetización, preparatoria abierta, pintura y belleza.

Usuarios entrevistados en Uriangato, Moroleón y Yuriria criticaron que los altos mandos no entiendan cómo funcionan los centros y se pongan a experimentar.

“Hoy se les exige cumplir con documentación a los instructores que son 100% voluntarios, cuando no perciben un salario, solo una cuota de recuperación. Por ejemplo, de 10 pesos por clase, y solo hay cinco alumnos”, expuso un entrevistado.

El Centro Impulso Social de Moroleón. Foto: especial

“Ellos son el alma (de los centros). Han dado todo su conocimiento reforzando talentos de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores”, insistió otro usuario.

Consideraron que estos espacios han ayudado a muchas personas que, por razones familiares, de trabajo o problemas sentimentales, necesitan de ayuda y se refugian en las actividades que ahí ofrecen.

“Pero hoy con los nuevos requisitos que les piden, tal parece que ya no los quieren. Como si la economía estuviera tan bien. Los requisitos que se les piden, es como si se les fuera a dar un contrato, como si fueran a entrar a una empresa”, añadieron.

Señal de desconfianza

Compartieron que hay instructores que están molestos porque parece como si desconfiaran de ellos. Esto cuando muchos son vecinos de los centros y acuden por apoyar a los usuarios y a los propios encargados.

“Pero eso no les interesa a los altos mandos, (porque) cumplen con los requisitos o los suspenden. ¿Dónde quedó la esencia de la idea original? No ven las consecuencias. Varios instructores abandonaran sus labores de voluntariado porque no cuentan con certificación, ni tienen para gastar en la carta de antecedentes no penales”, externó un usuario.

Reiteraron que es lamentable que no se valore a los instructores, que son personas que solo buscan mejorar su calidad de vida.

“Muchos cumplen sus objetivos, metas, y también apoyan en eventos y jornadas comunitarias. No reciben un salario, menos el pago de horas extras. Pero eso no es valorado”, apuntan.

Centro Impulso Social de Yuriria. Foto: Especial

La mayor inconformidad es qué les exijan tanto a los instructores, cuando hay jefes, coordinadores, promotores o auxiliares, que sí están contratados, pero no cuentan con preparatoria.

Por su parte, los encargados de los Centros GTO Contigo Sí excusaron que no podían atender ningún cuestionamiento sobre el tema, ya que no se les permite dar información sin autorización del área de comunicación social.

Todo por culpa del ‘doctor Impulso’

El viernes pasado, Periódico Correo reveló que una pareja de supuestos doctores cubanos estafó a cientos de pobladores de San Felipe con la venta de unas ‘gotas milagrosas’ que servirían para curar casi cualquier padecimiento. Esto lo hacían mientras despachaban en los Centros Impulso de la cabecera municipal y de la comunidad de San Bartolo de Berrios.

Uno de ellos incluso ya era conocido como ‘el doctor Impulso’, entre los habitantes de dicha comunidad.

Ni la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) -autoridad encargada de administrar los Centros Impuslo- ni la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) se percataron de lo que sucedía.

Ahí estuvieron operando alrededor de dos meses, hasta que de pronto desaparecieron.

Se estima que el fraude podría ser cercano a los 2 millones de pesos.

Las gotas recetadas por los doctores Impulso. Foto: Archivo

Hay 59 Centros Impulso en todo Guanajuato

En total, y en todo el estado de Guanajuato, hay 59 Centros Impulso en funcionamiento en 37 municipios.

En gastos operativos, se han invertido 126 millones 559 mil pesos en este programa de Sedeshu.

La meta programada para este 2022, es que los centros beneficien a un total de 40 mil personas con cursos, talleres, eventos, servicios y acciones comunitarias que fortalezcan el tejido y la cohesión social.

