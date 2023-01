El mandatario estatal aseguró que se trata de un beneficio que acercará los servicios de salud a las familias de la localidad

León.- Un recurso de 20 millones de pesos destinará el gobierno del estado de Guanajuato para la construcción de una unidad de salud en la comunidad de Ladrilleras del Refugio.

Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ante trabajadores del sector ladrillero.

El mandatario aseguró que se trata de un beneficio que acercará los servicios de salud a las familias de la localidad.

“No hay cosa más importante que la salud. Si no hay salud, no hay nada. Yo sé que la gente de aquí, cuando tiene una enfermedad tiene que ir al Centro del Salud, o al de Duarte, o al de Loza de los Padres. Están bien lejos.

“20 millones de pesos para construirles aquí un Centro de Salud, con sus consultorios, para que vacunen aquí a sus hijos, para que se revisen las embarazadas, para que tengan dentista”, dijo.

Señaló que solamente era necesario que el gobierno municipal donara un terreno para que se realice la construcción.

Sostuvo que se trata de una estrategia que no es temporal, sino de varias ocasiones, por lo que dijo que se trata de un compromiso público.

Agregó que a partir del diálogo y el acercamiento de las ideas, se seguirá “trabajando en equipo”.

Entregan primer bloquera para tabiques de cemento en Ladrilleras del Refugio

Con la apertura de la primer bloquera para construir tabique de cemento en la zona de Ladrilleras del Refugio, el gobierno del estado arrancó su programa de atención integral a productores artesanales de la localidad con el que se aseguró, se buscará resolver un problema de más de 4 décadas de desatención hacia ese sector.

El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo afirmó que la problemática asociada a la producción de ladrillos artesanales está presente en 38 municipios del estado de Guanajuato, donde se tiene identificada esta práctica que ha sido catalogada de altamente perjudicial para el medio ambiente.

El municipio elegido para arrancar con el programa integral fue León, que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) identificó como el que tiene al mayor número de productores artesanales concentrados en las zonas de Ladrilleras del Refugio, El Valladito, además de varios dispersos por todo el territorio, concentrando alrededor de 302 hornos y 492 empleados.

El programa integral, que coordinará la SMAOT, ofrecerá las alternativas de instalación de hornos tipo MK2, que cumplen con las normas ambientales y que emiten un 70% de contaminantes, o bien la producción de tabiques de cemento que no requieren de horno, y donde tanto la maquinaria como la materia prima serán entregadas por la firma Cementos Mexicanos (CEMEX), que además se encargará de su compra y distribución a través de las empresas Construrama.

“En estos momentos estamos buscando que sea una sola alternativa. Van a ser a demanda y sí tienen que ser adoptadas por grupo”, dijo la titular de la SMAOT, Isabel Ortiz Mantilla.

La estrategia también contempla otras salidas de trabajo para los habitantes de la zona que no estén interesados en la producción de ladrillo, a través de sus programas de proyectos productivos que incluyen entrega de equipamiento para emprender, capacitaciones laborales, o la oferta de emplearse en alguna de las empresas que la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable tiene en su bolsa de trabajo.

Rodríguez Vallejo afirmó que el programa dirigido a las ladrilleras se planeó durante 2 años, que incluyeron varias reuniones a puerta cerrada con los productores, con cuyo lanzamiento se buscará saldar la deuda que se mantuvo con el sector desde al menos la administración de Carlos Medina Plascencia en los años 80.

“Hoy me queda claro que esto se pudo resolver hace mucho tiempo, y no fue falta de presupuesto ni de tecnología, era falta de voluntad política. Hoy estamos haciendo historia, estamos haciendo no un cambio en el medio ambiente, sino una obra de justicia social. Estamos demostrando que cuando hay voluntad política, se puede avanzar y se puede construir”, dijo durante su discurso.

