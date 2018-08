Centro histórico de Salamanca a merced del vandalismo: comerciantes

Los robos a comercios dentro del primer cuadro de la ciudad continúan, durante la noche y madrugada los delincuentes aprovechan para sustraer mercancía y dinero en efectivo; las autoridades no actúan, denuncian

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Sin tregua continúan los robos a comercios dentro del primer cuadro de la ciudad, durante la noche y madrugada los delincuentes aprovechan para dañar las cortinas y sustraer mercancía y dinero en efectivo; se encuentran desesperados ante esta situación que dicen, demuestra la falta de vigilancia en la zona.

Comerciantes de la calles Monterrey y Juárez acudieron a correo para externar su preocupación ante esta ola de robos y asaltos a sus negocios, el último de ellos registrado la noche madrugada del miércoles, a una estética ubicada a un costado de la presidencia municipal.

“Ya no podemos estar tranquilos dejando nuestros negocios por las noches, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde colocando cámaras de vigilancia, colocando candados de seguridad y tratando de reforzar lo más que se pueda las puertas y cortinas, pero esto no ha sido suficiente para frenar a los delincuentes”.

Los afectados mencionaron que estos hechos demuestran la poca vigilancia que existe en el centro histórico por parte de los responsables de la seguridad, en este caso el Mando Único, pues los delincuentes cuentan con todo el tiempo necesario para forzar las cortinas con barras, levantarlas y sustraer la mercancía de los locales.

“No puede ser que en todo ese tiempo no pase ninguna patrulla por el lugar, además de que ya en días pasados habían asaltado en pleno día una casa de empeño a unas cuadras y se suponía que habían prometido reforzar la vigilancia, entonces esto demuestra que no es así, nosotros estamos desesperados, temiendo que el día de mañana encontremos otro negocio abierto, además no es solo eso, también el robo de vehículos y de baterías”.

Los comerciantes mencionaron que solicitarán una reunión con el coordinador de Seguridad Ciudadana, Luis Humberto Guillén Nava, para que les informe sobre el trabajo que se está realizando en la zona, y solicitar que se refuerce realmente la vigilancia principalmente por las noches y madrugadas.

