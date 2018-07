Centro de protesta es ahora el Portal de Presidencia en Celaya

Luciano Figueroa llevó a sus animales para protestar, y se le sumaron otros ciudadanos inconformes con la administración panista actual y con la falta de ayuda ante las inundaciones recientes

Luz Zárate

Celaya.- A unas horas de que inicie la jornada electoral, el Portal Independencia donde está ubicada la presidencia municipal se ha convertido en una exhibición de ganado, una romería y al mismo tiempo un desfile de personas que se quejan del actual gobierno e incluso de la manera cómo ha gobernado en las últimas administraciones el Partido Acción Nacional (PAN).

“¡Sigan votando por el PAN!”, gritaron varios automovilistas que pasaban frente a la presidencia, mientras que otros sí se pararon a ver los animales y a quejarse amargamente del presidente municipal.

“A ver aquí está el señor con sus animalitos, ¿cuánta gente no está en la misma situación?, ¿cuántos se están quedando sin sus cosas con las inundaciones, aquí están los campesinos y ni quien los ayude, pero el presidente qué hace, nada más engordándose más los oídos, y que salga, díganle que yo digo que salga para decirle que es lo peor que le pasó a Celaya con ese señor, no hizo nada, no ha hecho nada, pero a ver que mañana sigan votando por el PAN”, expresó Concepción Gallardo.

Y es que el exterior de la presidencia municipal se convirtió en un corral, lo que motivó a que otros productores de diferentes comunidades y colonias estén pensando en también llevar sus animales y dejarlos adentro de la presidencia. Este sábado, varias personas fueron a pedir que se les ayude en sacar el agua de sus casas, pero nadie los atendió.

“En la calle Mexicali de la colonia Santa Rita se está saliendo el agua del cárcamo que pasa por la zona, yo tengo a mis ponis, y de una vez les digo que si se me mete el agua a mi casa les voy a traer a mis animales. Esa calle se comenzó a pavimentar pero no le siguieron nada más la empezaron y la dejaron a medias y ahora se está saliendo el agua, si nos inundamos vamos a venir”, mencionó Gabriel Ismael Olivares.

Cabe destacar que el señor Gabriel quiso hablar con el regidor priísta Carlos Áviles, pero no lo atendió de manera apresurada entró a la presidencia y le cerró la puerta en la cara.

Desde el viernes que el Señor Luciano Figueroa llevó sus vacas a la presidencia, se han convertido en la expectación de centenas de personas que han ido al centro de la ciudad sólo a observar al toro, dos vacas y siete becerrillos que hay en el portal, pero ante el escenario la gente pasan gritando consignas contra el actual gobierno y hacia el partido Acción Nacional (PAN).

