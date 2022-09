Directora del centro de las Artes de Guanajuato, aseguró que las grietas que ya estaban ahí forman parte del movimiento normal del edificio

Cuca Domínguez

Salamanca.- Laura Gabriela Corvera Galván, directora del centro de las Artes de Guanajuato, aseguró que tras el temblor registrado este lunes 19 de septiembre, no se han registrado daños estructurales.

El exconvento agustino alberga el Centro de las Artes de Guanajuato y data del siglo XVIII. Las grietas que se observan son parte del movimiento normal que registra el edificio, pero son atendidas por especialistas en el tema.

Revisan Centro de Artes en Salamanca

“Ayer se tuvo una revisión de personal de Protección Civil. Nosotros también nos encargamos de hacer el recorrido por todas las áreas; este es un monumento histórico y como tal debe tener siempre su vigilancia de manera constante a través del área de conservación del Instituto Estatal de la Cultura. Es ahí donde se le da seguimiento. Lo que sucede es que hay pequeños movimientos. No los percibimos, pero nos percatamos porque algunas losetas de van despegando. Con la restauración del inmueble se puso toda la infraestructura para amortiguar este tipo de movimientos. Se pueden observar en algunas de las galerías, esto no es nuevo. Hace 20 años que se inauguró el centro. Se realizó toda la infraestructura tecnológica para poder conservar el inmueble y que, al realizarse este tipo de movimientos, no presentaran peligro y hasta ahora no tenemos ningún peligro”, aseguró.

Foto: Cuca Domínguez

No se registran daños mayores

Destacó que las galerías están completamente bien. Lo que se registró fue movimiento de las lámparas y se sintieron mareados. Algunas losetas se levantaron, pero todo está en orden. No detectó ningún daño extraordinario; este edificio está controlado para hacer este tipo de movimientos y tampoco fue algo que rompiera las estructura. Es una construcción muy sólida, muy fuerte. Este movimiento hace que surjan algunas grietas, pero eso no significa que se corra algún peligro.

Corvera Galván, confirmó que no fue necesario suspender alguna actividad. “Continuamos normal, totalmente normal. Se hizo la revisión inmediata con el coordinador de operaciones, Marco Quezada. Hablamos a Protección Civil, hicieron la revisión y no tenemos alguna novedad. Seguimos trabajando en horario normal, no hay problema”; precisó.

Foto: Cuca Domínguez

Centro de Artes en Salamanca está fuera de peligro

El dictamen estructural determinó que el edificio no corre ningún peligro. “Esas grietas, se van a seguir abriendo y se resanaran cada rato en el proceso de mantenimiento. Se tratan, pero nunca van a dejar de existir porque es parte de la historia del mismo inmueble. De la historia del movimiento arquitectónico y telúrico del edificio”, concluyó.

Revisión de edificios de Salamanca, prioridad: Vázquez Razo

Abelino Vázquez Razo, representante el Salamanca del colegio estatal de Ingenieros Estructuristas, urgió a que se revisen todos los inmuebles. Es decir, desde viviendas particulares, hasta edificios públicos y privados tras el movimiento telúrico de este 19 de septiembre. Esto se debe a que las réplicas han seguido.

“Revisen sus construcciones, casas habitación, lugares donde trabajan, si notan algún indicio. Cuando pasa eso de inmediato apoyarse con los ingenieros civiles o con la asociación de ingenieros civiles estructuristas del Estado. Por ejemplo, el día de ayer Protección Civil de la ciudad de León, convocó a varios ingenieros de la asociación. Se pusieron a revisar edificios del centro histórico de aquella ciudad, en apoyo y a petición de Protección Civil. En el resto de los municipios no se ha solicitado apoyo. En el caso de Salamanca les hemos manifestado el apoyo al municipio, a Protección. Así en dado caso que así se requiera, nuestra disposición del colegio de ingenieros civiles de la ciudad y de los ingenieros estructuristas en el estado. Para revisar estos edificios y no esperarnos a que colapsen o tengan daños mayores si se pueden prevenir. Dado que en muchas de las ocasiones se puedan realizar acciones preventivas para que los edificios de importancia no sufran daños mayores, a lo mejor no los podemos evitar, pero si los detectamos a tiempo se pueden atender”, precisó.

Se deben revisar los edificios constantemente

El especialista y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica A.C. precisó que este tipo de movimientos tectónicos, afectan dependiendo de la antigüedad, tipo de material que se utilicen y la intensidad con que se llegue a registrar. Pero es recomendable realizar las revisiones correspondientes porque ninguna construcción está exenta de registrar daños.

Foto: Cuca Domínguez

“Los edificios más altos, más pesados, más esbeltos, más irregulares en su geometría, los más antiguos o los que no han tenido ninguna intervención o reforzamiento, son los que más recienten más este tipo de movimiento de la tierra, por lo que el llamado es para revisar las viviendas, los inmuebles y descartar cualquier riesgo y en su caso acudir con los especialistas, que son los ingenieros civiles especialistas en las estructuras”, precisó.

