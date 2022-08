Vecinos denuncian que a pesar de su oposición, el Gobierno municipal de Guanajuato los despojó de su centro comunitario

María Espino

Guanajuato.- Vecinos de Mineral de La Hacienda denunciaron que de manera arbitraria, las autoridades municipales de Guanajuato capital tomaron las instalaciones del centro comunitario para usarlas como oficinas para la Dirección de Obra Pública. Esto pese a que los colonos les manifestaron el desacuerdo de que los dejen sin su espacio.

El viernes anterior, el Comité de Vecinos de esta colonia se reunió con el titular de la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (DMAOT) Juan Carlos Delgado Zárate, y con el director de Obra Pública municipal, Marco Antonio Ortiz Rendón. A ellos les hicieron saber su desacuerdo con que utilicen su centro comunitario como oficinas municipales.

Lee también: Camiones nuevos no resolverán el problema de la basura en Guanajuato: regidora

“Se las digo de frente y se las canto así: si nosotros les decimos que no como colonos, ¿ustedes van a tomar la decisión unilateral de venir y tomar, como ya lo hicieron la primera ocasión, la posesión del inmueble ahora?”, cuestionó una vecina y el titular de Obra Pública le respondió: “Quizá no”, durante la reunión que tuvieron con ambos directores.

Se sienten traicionados

Sin embargo, aunque en la reunión con los funcionarios municipales pactaron otro encuentro para determinar la mejor opción para ambas partes, los vecinos de Mineral de la Hacienda se dijeron traicionados y molestos, pues el viernes anterior trabajadores municipales llegaron e instalaron un letrero que dice: “Dirección de Obra Pública municipal”. Esta acción la calificaron de arbitraria, pues resaltaron que el centro comunitario es de los que habitan la colonia.

“Le informaron que el Gobierno a cargo de Alejandro Navarro, contraviniendo los acuerdos que se habían tenido en una reunión anterior con la gente de esta colonia, ha decidido, de forma unilateral, instalar una oficina de Obra Pública en el centro comunitario de nuestro fraccionamiento. El comité hizo del conocimiento de los funcionarios que la gente de nuestra colonia no está dispuesta a recibir una oficina en este espacio, por lo que se acordó una reunión para decidir el destino de nuestro centro comunitario. Pero este 12 de agosto se colocó un anuncio indicando la llegada de las oficinas de Obra Pública”, dijeron los vecinos.

Y es que los vecinos, en un video que circula en redes donde se reunieron para hablar del tema, manifiestan que la autoridad municipal ingresó prácticamente por la fuerza al inmueble.

Rechazan las oficinas municipales

Además indicaron saber que desde el jueves personal del municipio estuvo llevando algunos muebles y artículos de oficina al centro comunitario. Aseveraron que todo lo han hecho sin informar a los colonos, por lo que el comité vecinal analiza qué acciones tomarán ante este hecho. En cualquier caso, consideran que buscaron dialogo con la autoridad municipal, pero los ignoraron.

“Habíamos votado y todos habíamos dicho ante las autoridades que nos acompañaron ese día y ante todos los colonos un rotundo no a las oficinas. Se los volvimos a reclamar. Sin embargo como vieron ahí, dijeron: ‘pues a pesar de lo que ustedes digan, nos vamos a venir’”.

Periódico Correo estuvo en el lugar y pudo dialogar con algunos vecinos de esta colonia. Ellos comentaron que sus opiniones no fueron consideradas por la autoridad municipal. Sobre todo porqué sostuvieron una reunión en la que de manera personal explicaron que no es conveniente que cambien las oficinas de Obras Públicas a esta zona, ya que esto causará problemas de tráfico e inseguridad.

Además indicaron que el espacio se construyó con el objetivo de que funcionara como centro comunitario. Ahí se deben efectuar actividades en beneficio de los vecinos. Pero a causa de la pandemia de Covid-19 se cancelaron las actividades y el centro cerró. Estaban buscando reactivarlo, pero a principios de este año les informaron que las instalaciones serían tomadas para las oficinas de la Dirección de Obra Pública.

Los vecinos se reunieron para discutir como proceder. Foto: Especial

Oficinas traerán tráfico e inseguridad

Sin embargo, el comité de vecinos de Mineral de la Hacienda se reunió e hicieron saber su desacuerdo. Entre sus principales argumentos están el hecho de que la llegada de oficinas municipales implica mayor presencia de vehículos, lo que a su vez representa un mayor riesgo para los habitantes de la zona y mayor movilidad de personas ajenas a la colonia.

Esto cuando los vecinos ya han denunciado situaciones de inseguridad e incluso presencia de personas y hasta policías que sólo dejan estacionados sus autos obstruyendo cocheras y causando problemas a las personas que ahí viven.

“Vienen los de las FSPE a estacionarse en las calles. La gente de aquí trabaja, se va a trabajar, regresa para comer o algo y ya está saturado de carros. Si así se tiene ese problema ahora teniendo oficinas aquí… Y deje de las oficinas, todo lo que conlleva; tenemos niños jugando, habrá más tráfico. Sabrá que tipo de personas vienen, la parte de seguridad está muy fuerte. A un lado está la parte donde juegan los niños, pero habrá más descontrol, tráfico pesado, etcétera”.

Por ello los habitantes de Mineral de la Hacienda reiteraron su desacuerdo en la decisión que tomó el alcalde Alejandro Navarro de quitarles las instalaciones del centro comunitario. Esta acción demuestra el desinterés en implementar actividades recreativas, educativas y deportivas, pues resaltaron que eso es lo que necesitan y no oficinas.

Motopatrullas estacionadas afuera del centro comunitario de Mineral de La Hacienda. Foto: Especial

“Que traigan actividades culturales y deportivas”

Los colonos advierten que tomarán acciones para que el centro comunitario no se use para fines para los que no fue construido. Incluso piden al alcalde Alejandro Navarro que replantee su decisión.

“Realmente que piense bien en lo que va a hacer. Este es un centro comunitario, no es un centro de oficinas. En lugar de poner oficinas que active cursos, talleres culturales, deportivos, etcétera; eso es lo que hace más falta que poner oficinas”, es el mensaje que Edith Méndez, una de las vecinas de esta colonia, envió al presidente municipal, reiterando el desacuerdo con las oficinas municipales.

Te puede interesar: Invertirán 15 mdp para la Rehabilitación de callejones en Guanajuato capital

Este centro comunitario se edificó en el 2017 bajo la administración del priista Edgar Castro Cerrillo, con una inversión de 5 millones 999 mil 993 pesos de recurso federal del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. Su objetivo era la operación de una biblioteca, centros de cómputo y realizar actividades educativas y culturales.

Quizás te interese:

JRP