León .– El Centro Comercial Allende, ubicado en uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la ciudad llamado, en algún momento, ‘El Mercado del Barrio’ fue el centro de alegrías, encuentro comercial y social de generaciones y generaciones a quienes hoy solo genera tristeza por su decadencia.

Así lo manifestaron algunos de adultos mayores, quienes llevan más de 50 años viviendo en la zona. Junto a locatarios expresaron estos últimos meses han sido momentos difíciles, por encima del periodo pandémico.

“A veces uno se pone triste. Era un barrio muy florido por su trabajo, porque había dinero, para esta hora había mucha gente que venía a desayunar, a hacer el mandado. Pero, qué pesar. [Aunque] no está abandonado totalmente, está muy muy solo. Nada que ve” expresaron.

Se quedó en el abandono

Aunque en el interior del Centro Comercial Allende, unos pocos negocios lucen abiertos, en su mayoría evidencian los estragos del aumento de precios y el abandono. Hay una clara disminución en la diversidad de colores, olores y productos que se ofrecían y caracterizaban estos espacios.

Pese a que el Centro Comercial Allende, en comparación con otros mercados de la ciudad, es un lugar pequeño y de un solo nivel, tiene pasillos y zonas completamente solas. Debido al abandono, algunos locatarios se han visto obligados a salir a las orillas del mercado para buscar clientes.

Sin embargo, otros se resignan a esperarlos dentro. Muchas de las cortinas lucen cerradas pues, los espacios son usados ya comúnmente como bodegas, lo que no ayuda a atraer a la clientela al interior y profundiza el abandono, dicen.

“Yo sé que está solo, pero me decidí a abrir este espacio. Tengo poquito para ver si ayuda en algo a otros y que se vea que se está usando el lugar. Como yo no pago renta y lo que vendo no se echa a perder, pues no me preocupa, ya lo que salga es bueno” dijo una locataria quien vende productos y utensilios de cocina.

Afecta alza en precios

Periódico Correo platicó con el presidente del Centro Comercial Allende A.C., Jesús Durán, quien explicó que, si el movimiento del mercado se veía reducido, era principalmente por la situación económica y el alza de los precios en la canasta básica.

Sin embargo, agregó que, gracias a las autoridades estatales, con quienes ha colaborado de cerca están preparando un programa de reactivación económica para todo el “Barrio Arriba”. Dijo se va a trasladar el Hospital Materno por lo que esperan verse beneficiados.

“Ahorita el movimiento está bajo por la economía que estamos viviendo. La inflación que se ha sostenido, a través de las administraciones federales. Entonces la canasta básica está por las nubes, está muy alta, de ahí que el mercado lo haya sentido”, dijo Durán.

Al cuestionar a Durán sobre el abandono de los locales, manifestó se debe a la inflación y a la mala previsión del gobierno federal. Ha tenido que pedir a los locatarios sacrificar horas de trabajo para acomodarse al cliente y buscar acercarse, de ahí que algunos salgan de los locales. Aunque expresó la situación ya estaba así cuando él tomó la presidencia, por lo que no puede cambiar la dinámica que ya seguían los compañeros.

“A mí como presidente me gusta hacer mi labor y representar a mis compañeros para hacer un beneficio en común. Yo lo que le digo a mis compañeros comerciantes es que hay que sacrificar horas de trabajo”.

Respecto el programa ‘Mi Plaza’ manifestó que, en definitiva, el mercado se ha visto beneficiado, pues durante algunas administraciones las autoridades les han entregado equipamiento a algunos de los locatarios.

Sin embargo, solo hizo referencia a aproximadamente 16 locatarios. Pues detalló es necesario que cuenten con su constancia fiscal, identificación oficial y comprobante de domicilio donde genera sus ingresos para poder hacerles entrega de apoyos. Situación que dificulta que algunos locatarios, principalmente adultos mayores, se vean beneficiados.

Agregó este año recibirán se tiene previsto repintar el mercado, gracias al trabajo e insistencia con las autoridades.

