Centro comercial Alaïa abre sus puertas en la capital

Guanajuato.- No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla; finalmente esta mañana se inauguró el Centro comercial Alaïa, ubicado sobre Avenida Euquerio Guerrero, en Yerbabuena.

Un complejo comercial tipo ‘Fashion Mall’, que alberga de 92 establecimientos donde se instalaron 92 distintas marcas comerciales entre las que se destacan Liverpool, que ya se había inaugurado con anticipación; Cinemex, Chedraui, Alboa, Suburbia, Promoda, Tous, iShop, Optima, Julio, Vips, por mencionar algunas.

Con la apertura de este centro comercial, en el que se invirtieron más de mil millones de pesos, se generaron más de mil empleos directos y más de 5 mil indirectos.

En Alaïa, los capitalinos y turistas podrán encontrar artículos de moda y accesorios, de supermercado, gimnasio, restaurantes, cine, Food court (área de comida), servicios financieros (bancos), artículos para el hogar, entretenimiento, regalos, espacios para eventos sociales, y muchos atractivos más.

Este centro comercial que viene a ser un parteaguas en la ciudad de Guanajuato, siendo el primer sitio en su giro y en su magnitud, se edificó en un terreno de 119 mil 174 metros cuadrados, en donde aparte de las tiendas departamentales se habilitó un estacionamiento con capacidad para mil 700 vehículos.

Con la gran cantidad de servicios y productos que oferta Alaïa se estima que anualmente reciba una afluencia aproximada de más de 12 millones de personas entre ciudadanos y visitantes de otras localidades de México y del extranjero.

Los directivos de Fibra Uno (FUNO), Charles El Mann Jafif y Eduardo El Mann Jafif, y Cinemex se dijeron satisfechos de finalmente ver concretado el proyecto de Alaïa y de inaugurar un espacio más que tiene como finalidad ser una opción de recreación para las familias guanajuatenses, oportunidades de empleo y de crecimiento económico para esta ciudad.

En la inauguración estuvieron presentes los dueños y socios del complejo comercial, además del alcalde Alejandro Navarro Saldaña, quien dio la bienvenida y agradeció la inversión hecha en la capital con la que se generan empleos aparte de ser un centro recreativo para la ciudadanía y un atractivo turístico.

Durante su intervención Alejandro Navarro también recordó a los dueños del centro comercial los compromisos adquiridos en benéfico de los capitalinos, y los exhortó a que se cumplan de tal manera que la relación se mantenga siempre en los mejores términos y “las cosas funcionen”.

Cabe mencionar que la implementación de una cancha de futbol dentro de la deportiva Torres Landa y la rehabilitación de la calle de acceso principal al fraccionamiento Mineral de la Hacienda, son dos importantes compromisos por parte del centro comercial que están endientes de que se cumplan.

Alaïa, es un nombre de origen Vasco que significa ‘alegría’, se sabe que al ser un centro comercial que tiene como fin la recreación y esparcimiento de la ciudadanía, se eligió este nombre por ser un concepto de fácil pronunciación y asociación, pero sobre todo por su significado, ya que este centro comercial es un espacio para que la gente se divirtiera.