Celaya : limpian los daños del vandalismo

A diferencia de años pasados, en Celaya no hubo tumbas arregladas con juguetes y motivos infantiles para recordar a aquellos que murieron siendo niños. En las tumbas donde fueron sepultados menores de edad hay placas donde los padres se despiden de sus hijos y les dedican algunas palabras, pero en todo el Panteón Municipal Norte sólo una tumba tenía globos.

Lo que sí hubo fueron decenas de personas que acudieron a limpiar las tumbas de sus difuntos, pintarlas, dejar flores o alguna ofrenda y pasar un rato con sus familiares.

El señor Artemio Pérez Olguín, platicó que en el 2019 falleció su papá y en ese año el 2 de noviembre le hizo una ofrenda muy grande en el Panteón Municipal Norte, pero ya en el 2020 no se pudo arreglar la tumba por la contingencia sanitaria del Covid-19 y en este 2021 la tumba de su familiar sobresale entre varias por la gran cantidad de flores que tiene, los arreglos y esmero que pusieron en su arreglo.

“El año antepasado le hicimos una ofrenda prehispánica con copal llamando a los cuatro vientos, porque nuestros seres queridos tenemos que llamarlos de alguna manera y agradecerles de alguna manera, porque así les dan permiso de venir y estar con nosotros. El año pasado no se pudo y en este nuevamente vine a arreglar porque las personas debemos recordar siempre de dónde venimos y hay que honrarlos”, platicó el señor Artemio Pérez.

Un agradecimiento

Así como Artemio acudió a limpiar y adornar la tumba de su padre que llevaba el mismo nombre, otras familias hicieron lo mismo en el Panteón Norte y Sur, la mayoría visitando a difuntos adultos y se espera que este 2 de noviembre que se celebra a los Fieles Difuntos, se espera que haya más asistencia de personas.

“Hay tumbas que están muy olvidadas, que están vandalizadas y que ya no tienen a nadie que venga por ellos. Muchas veces ya no tienen a nadie o les traen tristes recuerdos venir al panteón, yo la muerte no la tomo como un suceso trágico, para mi es el paso a la vida eterna, para mí yo entregué a mi papá con agradecimiento y gozo y por eso vengo contengo a arreglar su tumba”, platicó.

Los trabajadores del panteón platicaron que disminuyó mucho el porcentaje de personas que visitaron este lunes el Panteón Municipal Norte y Sur, esto por las medidas de seguridad e higiene que se implementaron en los camposantos de Celaya, entre ellas que sólo se permitiría el acceso a dos personas por un espacio de máximo dos horas, es decir en esta ocasión no se permitió velar a sus difuntos, hacer grandes festejos, llevarles mariachis o grupos musicales, hacer convivios y compartir en los pasillos del panteón alimentos y bebidas.

Al ingreso al cementerio se sanitiza a las personas, se les coloca gel en las manos y se les toma la temperatura y se impide el acceso a menores de edad, lo cual inconformó a algunos visitantes, sin embargo los empleados del panteón, señalaban que son medidas establecidas por las autoridades municipales, luego de que el año pasado por la pandemia del Covid-19 no se permitió el acceso.

