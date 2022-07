Libia Denisse García admitió que a la mayoría de las Células Municipales de Búsqueda de Guanajuato les hace falta capacitación

Lourdes Vázquez/Cuca Domínguez

Guanajuato.- La secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, aceptó que se necesitan fortalecer las células de búsqueda municipales. Esto porque solo se han tenido buenas prácticas en las células de León e Irapuato.

Dijo que estos organismos apenas van arrancando, pues se conformaron hace apenas dos meses, por lo que se necesita llevar a cabo una revisión permanente de los funcionarios municipales que participan en las células y que en caso de que no haya resultados, los alcaldes y alcaldesas lleven a cabo los cambios pertinentes.

Lo anterior luego de que familiares de Patricia Quijada, desaparecida hace cuatro meses en Acámbaro, señalaron la semana pasada el poco apoyo por parte de la célula de búsqueda de dicho municipio. Sin embargo, en este caso, Libia García mencionó que la Comisión Estatal de Búsqueda acompaña a la familia.

“Hay que reconocer algo: todas están conformadas. Hay unas que funcionan de mejor manera, eso es cierto, pero aquí lo importante es que no están listas de manera inmediata. Capacitamos en un primer momento a 500 funcionarios. Yo tuve una reunión con el Comité Internacional de Cruz Roja, porque van a ser auxiliares en la capacitación de las células”, dijo.

Foto: Cuca Domínguez

Además, hizo énfasis en que las capacitaciones son continuas y el punto es que las células mejoren en su funcionamiento.

“Aquí el punto es que no las dejemos de capacitar y que también estemos evaluando constantemente si funcionan los servidores públicos que nombraron en estas células. Si no, hay la total comunicación con los alcaldes y las alcaldesas para hacer cambios”, señaló.

Libia García afirmó que seguramente habrá fallas, en virtud de que los trabajos de las células municipales van iniciando. Reconoció que que algunas células trabajan mejor que otras, pero lo que se busca es que se fortalezcan las 46.

“Hay que fortalecer, pero que no deje de haber atención a las búsquedas. Para eso está la Comisión Estatal, que es la que lleva la mayor carga de las búsquedas en campo y de las búsquedas en vida. En este caso, reitero, hay que hacer una evaluación muy puntual donde haya que hacer cambios, se le sugerirá a los alcaldes hacer estos cambios y estaremos evaluando desde la Secretaría”, dijo.

“La realidad es que hay algunos municipios con mucha más capacitación, que han avanzado más, que tienen más apoyo y algunos otros están en el proceso de conformación, pero desde la Secretaría estamos con la disposición de seguir capacitando y asesorando a los alcaldes para fortalecer esas células”, añadió.

Plantea capacitación para Célula de Salamanca

foto: Archivo

Sobre el trabajo específico que lleva a cabo la Célula de Búsqueda de Salamanca, Libia Denisse dijo que han estado en constante comunicación.

“Nosotros hemos estado en contacto con Alma Tapia, líder de uno de los colectivos y con el presidente municipal, que tiene toda la disposición. Por eso se estarán acercando estas herramientas de capacitación para fortalecer la labor que están haciendo las células municipales”, dijo.

La funcionaria estatal también hizo énfasis en la cooperación con los colectivos de búsqueda para trabajar en el mismo sentido.

“Es un proceso incluso de adaptación con los propios colectivos, de entender cuál es la dinámica que ellos tienen, incluso dentro de las capacitaciones no solo están los temas técnicos, de protocolos, sino también el trato a las víctimas, la sensibilidad con las causas que ellos y ellas encabezan”, afirmó.

“Lo hemos comentado con el Comité Internacional de Cruz Roja, desde la parte técnica, luego de que ellos tienen mucha experiencia en cómo trabajar con víctimas con ese tipo de delitos y que estarán sensibilizando a las células, estamos pensando que estas capacitaciones se puedan estar llevando a cabo en el mes de agosto”, agregó.

Finalmente dijo que a pesar de las capacitaciones, las búsquedas no se detendrán ni en Salamanca ni en ningún otro punto del estado.

“Necesitamos seguir trabajando con ellos. El alcalde de Salamanca ha mostrado toda la disposición y eso es bueno, vamos a seguir trabajando de la mano. Incluso sé que tendrán una reunión tanto el alcalde, la célula y los colectivos del municipio”, dijo.

Foto: Cuca Domínguez

César Prieto Gallardo promete atender las desapariciones en teléfono personal

El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, informó que para atender las denuncias ciudadanas de inseguridad, sobre todo de desaparición de personas, pondrá a disposición de la ciudadanía un número de teléfono que atenderá de manera personal. Además prometió coordinarse con la Federación.

“Voy a dar a conocer un número telefónico, porque luego no quieren denunciar en el 911. Entiendo esa parte, porque a veces creemos que el mal está en todos lados y en ese sentido tendré un teléfono que pondré a disposición y seré la única persona que pueda leerlo. Pero es importante que hagan la denuncia ante la autoridad correspondiente. De cualquier manera, nosotros podemos acelerar el proceso y actuar de manera inmediata”, dijo.

“Si una persona siente que su hijo, su hija, su amigo, pariente o conocido está en riesgo y me piden que podamos intervenir, del cómo, tendremos que planteárselo de manera directa a las familias, pero es algo que será muy rápido. La tecnología ya está muy avanzada, porque las primeras hora son fundamentales”, añadió.

El alcalde dijo que esta misma semana dará a conocer el número de teléfono que solo atenderá él y dará respuesta rápida.

“Lo voy a estar revisando, pero también pediré que la gente sea muy sensata y prudente y no estar mandando información. Porque si no hacemos uso de esta herramienta de manera correcta se corre el riesgo de que otras personas que requieren el apoyo, no lo reciban a tiempo y pongan en riesgo su integridad y la de su familia”.

Julio César Prieto Gallardo. Foto: Cuca Domínguez

Dijo que para atender la necesidad de una familia de encontrar a su ser querido, se tuvo acercamiento con la Federación. Ellos, a través de la tecnología, pueden detectar donde pudieran localizarlos.

“Tienen sus propios equipos de tecnología y ayudarán a buscar a los desaparecidos. Yo solo seré el enlace, la Federación tiene la tecnología para poder dar resultados en el caso de personas desaparecidas”, aseguró.

El alcalde dijo que en Salamanca si hay una cantidad considerable de desaparecidos.

“En este momento son más de 50 familias que están buscando a sus desaparecidos. Algunos buscan a un hijo y otros a un pariente. Sí es una cantidad grande. En el estado de Guanajuato y en el municipio de Salamanca, desafortunadamente esta escalada de violencia que se ha vivido ha desaparecido a personas y vamos seguir apoyando en su localización. Como Ayuntamiento y como administración, para poderles dar el acompañamiento que merecen”, precisó.

Sobre fosas clandestinas en Salamanca, dijo que los integrantes de los colectivos han informado que es probable que en el municipio hay fosas clandestinas, pero no se tienen en particular los puntos. Señaló que hay evidencia y que pudieran haberse dado casos de fosas clandestinas, pero eso se tendrá que ver con la autoridad competente.

