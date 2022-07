IRREFUTABLE. La secretaría de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo admitió ayer que existe disparidad en el nivel de capacitación de las celúlas de búsqueda que se formaron en algunos municipios.

LA LÓGICA. La funcionaria estatal quien esta semana por vacaciones del gobernador Diego Sinhue asumirá su representación en los eventos que tenga la administración estatal, sólo citó que las células más avanzadas son las de León e Irapuato.

A LA ZAGA. No citó a las que van más retrasadas pero es evidente que las células municipales no están en un nivel óptimo en aquellos municipios como Salvatierra que tienen un alto número de fosas clandestinas.

SOBRE AVISO. Libia Denisse habló incluso de las facultades que tienen los alcaldes para hacer cambios en donde los responsables no estén dando el ancho. Todo un reto para la funcionaria que en su momento como diputada empujó para tener una aceptable legislación en el tema que ahora ve cómo desde el poder ejecutivo, no se tienen todas las variables bajo control.

APENAS PUEDE. Ayer dijo que donde no funcionan las células municipales, está la comisión estatal de Búsqueda que encabeza Héctor Díaz Ezquerra aunque ya sabemos que esta comisión no es muy rebosante en recursos y material humano y no todo se puede suplir con la voluntad y entrega de su titular.

FLANCO DÉBIL. El número de fosas clandestinas en Guanajuato se ha disparado de forma importante en los últimos años. No sabemos en qué momento toquemos fondo pero los retos se multiplican y seguramente para el año entrante tendrán que incrementarse los recursos para esa tarea.

Lee también: “Células Municipales de Búsqueda necesitan fortalecerse”: Secretaría de Gobernación

LA DEL ESTRIBO…

Hace rato que amainó el ruido mediático sobre el escándalo que destapó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López que derivó en la destitución de algunos colaboradores cercanos del titular de Profeco, Ricardo Sheffield.

Ayer, incluso, el político leonés estrenó nueva sección en la mañanera de los lunes: ¿Quién es quién en los salarios?

Por cierto, aunque algunos adversarios internos de Sheffield en Morena, manejan su nombre como prospecto para la dirigencia de Morena, a Renata Arévalo, esposa del procurador no le interesa postularse para el cargo.

Ni siquiera se apuntó como candidata a consejera así que no hay intención alguna como dice radiopasillo.

DIEGO SINHUE Y EL RECLAMO DE LOS BANQUETEROS EN PLENA PANDEMIA

Hace exactamente 2 años, en pleno primer gran pico de la pandemia (aunque el que se dio en diciembre y enero siguientes fue más letal), el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cometía el mayor tropezón en lo que iba de la pandemia, que provocó un duro reclamo de los restauranteros.

Y es que un evento con 8 en la reunión interestatal Covid celebrada en San Gabriel de Barrera en la capital del estado, encendió al gremio de banquetes y organización de eventos.

En su página de Facebook, la Asociación Mexicana de Profesionales en Exposiciones, Ferias y Convenciones (AMPROFEC) Bajío organismo con reconocimiento e interlocución con las autoridades locales de turismo, tomó con ironía la celebración de esa comida tras la reunión de trabajo en la Alhóndiga de Granaditas y “agradeció” al gobierno estatal el “banderazo” para la reanudación de sus actividades.

“El evento realizado el día de ayer en las instalaciones de la exHacienda San Gabriel de Barrera que administra el DIF estatal en el marco de la reunión interestatal Covid19 y que recibió a más de 200 personas, hizo visible, la viabilidad de eventos responsables, acatándose los protocolos y lineamientos obligatorios para la reactivación propuesta por las dependencias antes mencionadas.

Creemos firmemente en la congruencia de las autoridades y agradecemos que con su accionar, permitieron dar a luz lo viable y posible que es hacer eventos seguros que podremos estar operando a partir del 1º de agosto de 2020 en el estado de Guanajuato”.

Unos días antes, Gustavo Jiménez, empresario restaurantero de León posteó en su cuenta de Facebook un mensaje dirigido al gobernador Diego Sinhue en el que mostraba su inconformidad por la decisión de organizar ese evento.

El empresario, le manifestaba su inconformidad:

“Necesito de tu ayuda, Requiero que me ayudes a explicarles a mis empleados, clientes, novios con fechas pospuestas, quinceañeras, graduados, el por qué no puedo realizarles su evento y el por qué su evento no es igual de importante al tuyo y no se puede llevar a cabo. ¿Tus invitados, en este caso gobernadores y distintos funcionarios son inmunes al contagio y los invitados de mis clientes no?”.

Las actividades económicas vivían la mayor parálisis a 4 meses y medio del primer caso de Covid19. Las restricciones ya llevaban meses pero los 2 primeros, los cierres habían sido innecesarios aunque había mucho desconocimiento sobre el virus.

Fue un severo resbalón por la contradicción que entrañaba. Los cierres asfixiaban a muchos empresarios y el gobierno tenía que predicar con el ejemplo. Diego Sinhue tenía que apechugar porque su equivocación no podía justificarse.

UNA MUJER PARA DIRIGIR MORENA

Tremendo balde de agua fría representó para las aspiraciones de varios hombres que ya se apuntaban para buscar ser consejeros primero y ser elegibles como candidatos a la dirigencia estatal de Morena, la determinación del CEN de este partido que definió a Guanajuato entre los 16 estados que por paridad, debe tener una mujer como presidenta del partido.

Algunos grupos en Morena ya apostaban sus fichas para perfilar a sus candidatos. Y les mataron la ilusión de un plumazo.

El grupo de Ernesto Prieto Gallardo, contemplaba al diputado local Cuauhtémoc Becerra y al exsuplente de Prieto, Enrique Alba. El grupo cercano a Ricardo Sheffield, quería impulsar al celayense Antonio Chaurand mientras que el exsubdelegado de Programas del Bienestar Ricardo Gómez Escalante quien trabaja con la diputada Hades Aguilar en los comités de defensa de la 4T, también había manifestado intenciones.

Con la determinación del CEN morenista, los grupos tendrán que cambiar sus planes.

Así, el grupo del procurador Federal del Consumidor, podría impulsar a Alma Alcaraz que ya fue dirigente mientras que la diputada Hades Aguilar podría empujar a Gisela Gaytán, enlace distrital en Celaya o ser ella misma, la candidata. Irma Alcaraz también es cercana a Sheffield aunque ella no tiene el tiempo de militancia que exigen los estatutos morenistas.

Faltaría ver qué dice el grupo de Prieto que presume tener el control para la movilización del próximo domingo y la sartén por el mango para armar el consejo con mayoría de los suyos y poner a la dirigente de su preferencia.

Por lo pronto, la lista de aspirantes es muy numerosa y son muy pocos los espacios.

La depuración hasta ayer mostraba que casi 6 mil militantes morenistas se registraron para contender el próximo domingo para disputar los 150 espacios de consejeros distritales que tendrán un lugar en el consejo nacional y que elegirán además al próximo dirigente de este partido en Guanajuato, la segunda semana de agosto.

La elección originalmente sería el primer domingo pero ayer se decidió retrasarlo una semana.

De los 4 distritos federales que hay en León, el que más registros de aspirantes tuvo fue el 3 en el que se apuntaron más de 600 militantes para buscar uno de los 10 espacios disponibles. En cada distrito se elegirán 5 hombres y 5 mujeres por voto directo de los militantes.

Salamanca que es bastión morenista es de los distritos que menos aspirantes registró con 250. En los otros 3 distritos con cabecera en León se registraron poco más de 400 en el 4; casi 500 en el 5 y unos 550 en el 11.

Para votar, solo se requerirá credencial de elección. Este proceso se da en medio de impugnaciones y reclamos que ya trascienden en los medios de comunicación en las que los grupos en pugna en Morena se acusan de corporativismo y entrega de dádivas para afiliar ciudadanos que lleven a sus candidatos afines.

El pasado domingo, la senadora Martha Lucía Micher Camarena habló a nombre del bloque que apoya a Marcelo Ebrard, reclamó el cese de prácticas corporativistas. Sigue habiendo voces dentro de Morena que vaticinan un choque de trenes y una guerra de impugnaciones muy al estilo de ese partido.

Quizás te interese:

JRP