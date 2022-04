El alcalde Alejandro Navarro negó que exista una célula delictiva en Guanajuato capital realizando extorsiones a negocios

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña negó que opere alguna célula delictiva en Guanajuato capital realizando extorsiones. Bajo esta premisa, excusó que los delitos sólo son telefónicos y con números de Michoacán y Jalisco.

En entrevista con Correo, el alcalde de Guanajuato capital dijo que tienen un chat con comerciantes restauranteros donde denuncian diversas situaciones de seguridad. Entre ellas, reconoció los reportes de llamadas de extorsión.

Y es que a decir de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), el gremio de Guanajuato capital es objeto de intentos de extorsión. De acuerdo a sus reportes, son de dos a tres llamadas las que se han recibido en diferentes restaurantes.

También lee: Extorsiones alcanzan a restauranteros de Guanajuato capital

A su voz, se sumaron las denuncias de dueños de lotes de autos, quienes en algunos casos han cerrado bajo las continuas amenazas.

Hoy en respuesta, Alejandro Navarro aseguró que “no pasa de hacerse la llamada” y llamó a continuar sus actividades. Ello, toda vez que los presuntos extorsionadores “están fuera de Guanajuato capital”.

“No tengan miedo, sigan haciendo sus actividades comerciales, obviamente tenemos que tener precaución, pero no pasa de hacerse la llamada”. Y completó: “Ellos no están aquí —que nosotros lo tengamos detectado— no hay en Guanajuato operación de bandas”.

Actividades delictivas en Guanajuato capital son por droga

Foto: Alejandro Sandoval

No obstante, reconoció que las actividades delictivas —en algunas comunidades de Guanajuato capital— tienen que ver con el trasiego de drogas. Ello, especialmente de personas que entran de Irapuato y salen a la carretera a Celaya por el Zangarro y El Tejaban.

Al respecto, dijo que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se han realizado diversas detenciones de gente con droga, cristal y con armas.

Te puede interesar: Piden denunciar extorsión, pero justifican repunte en la incidencia

“Pero que tengamos una célula delictiva en Guanajuato capital detectada, eso no”, puntualizó.

ac