Celosa mujer mata a una amiga de su novio por visitarlo

Guadalajara.– Dos habitantes de Puerto Vallarta fueron detenidos por no acatar las medidas sanitarias. Policías municipales hicieron uso de la fuerza para llevar a cabo la detención de un hombre y una mujer este fin de semana.

La detención fue captada en video y en las imágenes se aprecia cómo cuatro elementos, dos de ellas mujeres y dos sin portar cubrebocas, someten a una mujer. Quien graba subraya la “actitud agresiva de la policía de Dávalos”, en alusión al alcalde Arturo Dávalos, del partido Movimiento Ciudadano.

En la grabación, la mujer detenida explicó que trató de tomarse una fotografía en el Malecón del centro turístico, cerrado para turistas y locales y una policía le pidió retirarse.

“Comenzamos a caminar para retirarnos y la señora nos dijo que nos iba a llevar a una patrulla, cuando no he cometido nada ilegal”, explicó. La mujer argumentó que no encontró vigilancia al ingreso y se resistió al arresto porque fue tratada de forma agresiva por la policía municipal.

Tras la discusión resultó con escoriaciones en los brazos y sufrió ahorcamiento, mientras su pareja fue remitida a un juez municipal, de acuerdo con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta a pregunta expresa de Notimex.

La autoridad municipal señaló que los afectados fueron detenidos por estar en un área restringida, e incumplieron el decreto estatal de aislamiento social. De acuerdo con testimonios de policías municipales, la pareja de vallartenses los agredió de forma verbal.

“Pagaron su multa y se retiraron en menos de 40 minutos”, informó el Ayuntamiento a través de la oficina de Comunicación Social, que confirmó que el hecho fue considerado una falta administrativa.

Vallarta el segundo con más contagios en Jalisco

El destino turístico se encuentra en segundo lugar estatal en número de contagios y fallecimientos detrás de Guadalajara, la capital de Jalisco y es el municipio con mayor número de casos confirmados entre el personal del sector Salud.

“No se puede hacer mucho ante un criterio individual de la población. Las playas están cerradas, pero la gente sigue saliendo, muchos sin cubrebocas”, lamentó la diputada federal de Morena, Lorena Jiménez.

La legisladora atribuyó la actitud de los ciudadanos a desinformación respecto de la existencia de la enfermedad y también al relajamiento de los filtros sanitarios en los accesos a Puerto Vallarta.

“Deberían tener otras características para que realmente estuvieran cuidando y protegiendo. Sólo te toman la temperatura y a decirte que debes usar cubrebocas, que debes protegerte”, explicó.

Por su parte, el diputado local de Morena, originario del destino turístico, Bruno Blancas, coincidió en la falta de rigor en los filtros y de responsabilidad de los ciudadanos que no se han quedado en casa y han viajado al municipio.

“La gente de las ciudades ha tomado la decisión de venir a las casas que tienen por acá para resguardarse, pero no se han mantenido aisladas”, estimó el legislador, quien reconoció que la movilidad en el municipio ha aumentado a pesar de vivir un momento crítico de la pandemia.

“Hay más gente en las calles en estos momentos. La estrategia federal ha sido clara, cuando mejor nos ha ido es cuando el Ayuntamiento y el gobierno Jalisco se han sumado, ha habido momentos cuando no lo han hecho conforme la estrategia nacional y ha habido consecuencias”, consideró.

Este lunes, de acuerdo con la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Puerto Vallarta suma 132 contagios de COVID-19 y 13 defunciones que lo mantienen como el segundo municipio de Jalisco más afectado por la pandemia.

