Guanajuato.- La regidora de Guanajuato capital, Celia Carolina Valadez Beltrán afirmó que no ha sido notificada de manera oficial por parte del secretario técnico del Comité de Adquisiciones, Ludovico Mata Vega, sobre su incorporación tras la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), por lo que este martes interpondrá ante esta autoridad un incidente de incumplimiento de sentencia.

“Hasta el momento no he sido notificada por ningún medio, entiendo que el secretario técnico es quien se encarga de hacerle las notificaciones a los integrantes, sin embargo en la sesión extraordinaria, se acordó que me tenían que integrar de manera inmediata y al día de hoy (lunes) no he recibido ningún correo y no he recibido ninguna notificación personal en mi oficina”, señaló Celia Valadez.

Además adelantó que promoverá, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, a fin de que se dictamine la nulidad del acuerdo aprobado por dicho comité para que Ludovico Mata en su calidad de coordinar de Administración, pueda tomar decisiones respecto a las adjudicaciones directas por montos de hasta 3 millones de pesos.

Fue el pasado 28 de enero de este año cuando el TEEG resolvió a favor de la regidora y ordenó al alcalde Alejandro Navarro y al ayuntamiento, incorporar a Celia Carolina Valadez al Comité de Adquisiciones y Servicios del Municipio, esto tenía que llevarse a cabo de manera inmediata, sin embargo, un par de días después, dicho comité sesionó y aprobó delegar las facultades referentes a la adjudicación directa y a las adjudicaciones directas con cotización de tres proveedores por montos de hasta 3 millones de pesos a la coordinación de Administración a través de la Dirección de Adquisiciones.

Ante ello, la edil mencionó que con la promoción de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, solicitará que se invalide dicho acuerdo y que “todo siga funcionando como lo marca la ley, como debe de ser, el Comité de Adquisiciones, integrado por el presidente, el tesorero y por las fuerzas políticas que es quien debe decidir el uso de los recursos de la administración pública y no delegárselo a una persona”.

