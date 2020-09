Celebridades se unen a un boicot contra Facebook y cierran sus cuentas en Instagram

Redacción

México.- La actriz mexicana Bárbara de Regil volvió a ser blanco de las críticas por parte de algunos de sus seguidores luego de que en sus redes sociales presumiera que estaba realizando una fiesta mexicana con su familia, aunque con comida japonesa porque ‘la ama’.

En sus historias de Instagram, como es costumbre, Bárbara de Regil quiso compartir con todos sus seguidores como es que celebraba el 15 de septiembre en familia.

Presentó a todos los presentes, entre ellos su pareja, su mama y su hija, presumió además la forma en que adornaron el espacio para la celebración, sin embargo también rebeló que estaban comiendo comida japonesa.

La misma actriz reconoció que le falló a la comida mexicana y manifestó que todo eso sería para el 16.

“De hecho mi mamá me dijo ‘Y los chiles en nogada’ y yo mañana 16 no los echamos porque no, taquitos, chiles en nogada, chilaquiles, todo. Hoy tocó Ryoshi porque la neta amo la comida japonesa”.

