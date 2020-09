Celebrarán el grito de independencia aunque no saben en donde

Cuca Domínguez

Salamanca.- Un grupo de abogados postulantes proponen que los juzgados especializados en materia familiar y juzgados mixtos, del Poder Judicial, trabajen doble turno y así evitar la aglomeración y concentración de empleados, litigantes y justiciables y de esta forma la aplicación de la justicia sea pronto y expedita; luego de que el consejo de la Judicatura aplicó medidas como limitar, la consulta de expedientes, copias y otros a 5 minutos previa cita, como medidas para evitar la propagación del COVID19, además de que se instalé una comisión tripartita para revisar este tema.

Lo anterior lo dieron a conocer la mañana de este martes, cuando se plantaron frente a las instalaciones del Poder Judicial donde leyeron un desplegado a través del que piden que se instale una mesa de diálogos y se reconsideren las medidas acordadas en el acuerdo general del consejo de la judicatura porque les afecta en su trabajo, lo que ha venido en detrimento de la aplicación de la justicia que debe ser pronta y expedita para sus representados, además de que a los abogados les ha generado una crisis económica que en muchos de los casos, los ha llevado al cierre de sus despachos y despido de personal.

Juan Hernández Lesso leyó a nombre de los 29 abogados que promovieron un amparo, a través del que buscan se modifique porque viola los principios de legalidad y de acceso a la justicia pronta y expedita, viola las normas de orden público afectando sus derechos humanos y de quienes requirieron sus servicios.

Precisó que luego de que ante estos hechos promovieron un amparo, “pero el juzgado décimo de distrito con sede en Irapuato, bajo el expediente 393/2020, negó la suspensión provisional del acto reclamado; sin embargo, independientemente de lo que se resuelva en este amparo; solicitamos una entrevista con los integrantes del consejo de la judicatura, para hacerles propuestas que permitan llegar a acuerdos, y que el acuerdo sea modificado.

Las medidas que tomó el Consejo del Poder Judicial, no son las adecuadas, porque obstruyen la administración de justicia, dañan a los justiciables y desde luego a los litigantes que no podemos trabajar y no tenemos para comer”, dijo.

Precisaron los abogados que no está en contra del Consejo del Poder Judicial, “queremos colaborar, que nos escuchen, tenemos mucho que aportar en beneficio de la administración de justicia; con todo respeto conocemos mejor el funcionamiento de los juzgados que los integrantes del Consejo”, precisaron.

Los abogados insisten en que es necesario que se modifiquen las medidas tomadas, “se deben de proteger la salud de todos, pero deben permitir el trabajo normal de los juzgados y de los litigantes, que haya acceso libre y diario a los juzgados, desde luego cumpliendo las reglas de sanidad que el sector salud determine”.

El propio Hernández Lesso, dijo que lleva asuntos en ciudades como León, Irapuato y Salamanca, “pero solo podemos presentar promociones o consultar un expediente a través de citas, la cuestión es que las citas no se pueden agendar de acuerdo al horario de trabajo; nos dan las citas de acuerdo a sus horarios, lo que les afecta porque en este caso no podría estar viajando de ciudad en ciudad”.

En tanto la abogada Rosa María Mortera Kacuris dijo que en su caso tiene un juicio mercantil desde el año 2018 y a la fecha no se ha podido ejecutar y la pandemia del COVID19 se ha retrasado más.

Por su parte Erika Valdés lamentó que no se pueda acudir libremente ante los Tribunales a Ejercitar sus derechos, porque están limitando el acceso a la justicia.

La abogada Elvira Guadalupe Ramírez Vázquez, especialista en materia familiar, dijo que esta situación está atrasando la falta de convivencia entre padres e hijos y se viene arrastrando desde el mes de marzo y afectado a familias que no pueden obtener una pensión a padres de familia que están en estado de indefensión.

El dato

“En los juzgados de oralidad familiar, de manera anual se radican 2 mil juicios y los que están detenidos”

Al lugar llegó la señora Diana, quien desde hace un año espera que concluya de manera legal el divorcio con su esposo, al que señaló de agredirla y a más de un año sigue padeciendo las agresiones y su asunto legal se atrasó por la pandemia del COVID19.

G.R