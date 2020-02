Celebrando el 14 de febrero, recordemos las parejas más toxicas

Redacción

México.- Han sido muchos los famosos que gozan de buena fortuna en lo laboral, sin embargo en cuestiones de relaciones amorosas o de amistad distan de haber estado en su mejor situación, aquí recordamos algunas:

Selena Gómez y Justin Bieber

Selena Gómez y Justin Bieber fueron una de las parejas más inestables del mundo de la música. La historia de amor empezó a finales del 2010 y en el 2017 se vieron aires de reconciliación, pero todo fue una mentira ya que sorpresivamente Justin Bieber volvería con Hailey Baldwin, luego le propondría matrimonio.

Shakira y Antonio de la Rua

Después de más de 10 años de relación, tempo que calificaron como “lindos”, la pareja terminó su relación. En el 2012 Antonio de La Rua anunció que demandaría a su ex por 250 millones de dólares. Shakira respondió a la demanda argumentando que su ex tomó varios millones de dólares sin su autorización. La justicia estuvo a favor de la cantante colombiana.

John Lennon y Yoko Ono

Una de las parejas más icónicas del mundo musical. Aunque ambos estaban muy enamorados, crearon una banda y grabaron juntos; muchos le echan la culpa a Yoko Ono de interferir en la separación de los Beatles.

Miley Cyrus y Liam Liam Hemsworth

Miley Cyrus y Liam Liam Hemsworth tuvieron varios obstáculos en su relación, a pesar de esto se casaron en el 2018. Poco antes de cumplir un año de casados, en medio de rumores de infidelidad y consumo de drogas, decidieron separarse y poner fin a su matrimonio.

Angelina Jolie y Brad Pitt

La pareja de actores pusieron fin a su relación en el 2016, tras 12 años de casados. Estos famosos actualmente no han presentado alguna pareja sin embargo han destacado la voluntad de estar siempre con sus hijos, los seis.

Luis García y Kate del Castillo

El analista deportivo y exjugador de la Selección Mexicana, Luis García, es un hombre que actualmente muestra estar muy estable con su familia, su esposa y sus hijos, pero también tuvo un amor tóxico y tormentoso, su nombre: Kate del Castillo.

Luis García y Kate del Castillo vivieron un amor intenso a inicios de la primera década del Siglo XXI y en 2001 se casaron. Sin embargo, muchos problemas hubo en la relación y sólo estuvieron juntos año y medio, ya que hubo hasta denuncias por maltrato en contra de Kate.

Muchos años después, Kate del Castillo contó que Luis García trató de asfixiarla en diversas ocasiones y llegó a golpearla durante la relación.

Luis Roberto Alves Zague y Paola Rojas

El exfutbolista de las Águilas del América y la conductora de noticias estuvieron casados por nueve años durante los cuales tuvieron unos preciosos mellizos.

Aparentemente la relación era sólida hacia el exterior, pero en el interior las cosas eran muy diferentes ya que el exjugador tenía otras prácticas en las que aparentemente le habría sido infiel más de una vez a la conductora.

Un video filtrado durante el Mundial de Rusia 2018 donde aparece Zague mostrando su parte íntima habría finalizado su relación con Paola Rojas.

Johnny Depp y Amber Heard

Lo que parecía una relación de cuento de hadas se acabó convirtiendo en una auténtica pesadilla. El matrimonio entre Johnny Depp y Amber Heard empezó muy bien y terminó como uno de los divorcios más sonados de este año. Según la rubia, el actor la maltrató durante casi toda su relación, por lo que interpuso una orden de alejamiento, sin embargo en últimas fechas se destapó que realmente era ella quien violentaba a su pareja.

Rihanna y Chris Brown

Eran la pareja de moda hasta que en el año 2009 el rapero le diera una paliza a Rihanna poco antes de los Premios Grammy. Tras el violento incidente, Brown fue condenado a cinco años de cárcel, que al final cumplió en libertad condicional, a hacer un programa de rehabilitación para maltratadores y a no acercarse a menos de 50 metros de la cantante.

Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil

La historia de amor de Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil estaba destinada a acabar mal. Fue una relación de lo más tormentosa debido a sus caracteres y a su adicción a las drogas y que terminó con la muerte de la cantante.

Whitney Houston y Bobby Brown

“Bobby era mi droga. Yo no podía hacer nada sin él. No me drogaba por mí misma, lo hacíamos juntos. Era una relación emocionalmente abusiva”. Esas fueron las duras palabras de Whitney Houston sobre el que fue su marido durante 14 años, Bobby Brown. Una relación peligrosa y muy tóxica basada en los malos tratos, los escándalos y las drogas, que estuvieron presentes en la vida de la cantante hasta su muerte.

Karla Panini y Karla Luna ‘Las Lavanderas’

Ambas eran muy unidas y Karla Luna recibió gran soporte por parte de su amiga cuando le fue detectado cáncer sin embargo Karla Panini ya mantenía una relación con Américo Garza, esposo de su “amiga”.

No paso mucho tiempo de la muerte de Karla Luna para que Panini y Américo decidieran casarse y formar una familia junto a las hijas de Luna.

Kurt Cobain y Courtney Love

El líder del grupo Nirvana se transmutó en rey del ‘grunge’ en 1991 gracias al éxito de la canción ‘Smells like teen spirit’. En medio de un concierto conoció a Courtney Love, cantante del grupo Hole, y en 1992 se casó con ella en Waikiki Beach (Honolulu).

Los hechos. En una carta escrita en 1994 y ocultada durante una década, el cantante de Nirvana vomitaba su verdadera opinión sobre su esposa: “Tú, Kurt Cobain, tomas a Courtney Michelle Love para ser tu legítima esposa, incluso cuando es una perra con acné y gaste todo el dinero del año en drogas y zorrear”. Kurt venía de una familia disfuncional y buscaba formar un hogar decente, pero Courtney era tan disoluta, caótica y drogadicta como él. El resultado fue que su hija nació con síndrome de abstinencia, y Kurt, enredado en paranoias sobre su éxito comercial y su fracaso vital, se voló la cabeza en 1994. Aún son muchos los que creen que Courtney tuvo algo que ver con su muerte.

