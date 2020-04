Celebran gran fiesta con cientos de personas en medio de la cuarentena

Redacción

España. – Alfonso Merlos estaba en una videollamada cuando accidentalmente su pantalla dejó ver a una mujer en paños menores que apareció detrás de él.

Esto generó gran escándalo pues al parecer no era su pareja sentimental, Marta López, el incómodo momento sucedió durante el programa Estado Alarma que se emite por Youtube ni más ni menos.

Su esposa comentó: “Es una situación muy desagradable. Sé quién es perfectamente. No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad”.

Él, por su parte, dijo lo siguiente: se “están contando cosas que no corresponden con la realidad. No son informaciones porque cuando algo no se corresponde con la realidad no es información. Se están haciendo interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces. Soy fuerte y estoy bien, pero no quiero hacer declaraciones de ningún tipo”.

El video rápidamente se volvió viral, te lo dejamos aquí.

Esto es una auténtica maravilla: Javier Negre hace un Skype y acaba mostrando en directo la infidelidad de Alfonso Merlos. Primera vez que destapa algo de verdad, aunque sea involuntariamente xd pic.twitter.com/iXtE6C3NJ9 — Josep Maria Sempere (@kr3at0r) April 24, 2020

