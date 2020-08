Celebran fiesta patronal de Urireo

Daniel Moreno

Salvatierra.- El Municipio ha rechazado aplicar multas o sanciones para ciudadanos que no respeten medidas de prevención ante el coronavirus.

Al respecto, la alcaldesa, Alejandrina Lanuza Hernández, indicó que se ha comparado al municipio con otros de similar población donde ya se aplican multas, pero en el análisis indica que estas medidas no han ayudado a reducir el número de contagios.

Reconoce que muchos ciudadanos andan sin cubrebocas, no guardan distancia, realizan actividades no esenciales y no respetan la petición de no hacer eventos masivos.

Ante ello, el Ayuntamiento está analizando el trabajo comunitario más que una sanción.

Acotó que no se considera aplicar multas dada la difícil situación financiera de las familias. Recordó que por esa misma razón el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra (SMAPAS) no ha hecho cortes del servicio, aunque los usuarios deban su recibo, como parte del apoyo en la pandemia.