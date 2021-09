Luz Elena Escobar

León.- Este año, en el marco del Día Mundial del Turismo dedicado a la inclusión de personas con capacidades diferentes, así como la planificación y digitalización de destinos turísticos, mil personas se han capacitado para la atención de este sector a través del Programa de Capacitación y Profesionalización para el Sector Turístico 2021 de la Secretaría de Turismo de Guanajuato.

Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo en Guanajuato, mencionó que estas capacitaciones darán la diferencia para entender lo que quiere el turismo con sus visitantes, y es entregar en un producto con experiencia para desarrollar el potencial del Estado.

“Este turismo nos permite generar condiciones de bienestar, de desarrollo, de sostenibilidad y por en den, de calidad de vida. Además, genera empleos, distribuye la derrama económica y potencializa la región, lo cual es muy importante porque los 46 municipios se tienen algo turístico que mostrar”.

Por su parte, el alcalde Héctor López Santillana, en su discurso comentó que no solo es el Día Mundial del Turismo para un crecimiento inclusivo, sino que se están sentando las bases para una sociedad humana más justa y prospera, para lo cual dijo se requiere un replanteamiento no solo de las policitas públicas en materia de turismo, sino de todas las políticas públicas en general.

Mencionó que se debe trabajar fuerte y firme para que los servicios públicos sean igual o de mejor calidad que los privados, pues dijo que al tener diferencia entre lo público y lo privado solo se están sentando las bases de la exclusión y desigualdad social.

“Y me refiero a la educación, a la salud, al transporte público. No solamente al turismo. Y no hay peor sentimiento de exclusión que aquellas personas que por razones de la vida han sufrido o nacido con una capacidad diferente, yo he aprendido de estas personas es que podrán enfrentarse a muchas limitaciones, pero la limitación que no tienen es la de su alma y su mente”.

Durante el evento estuvo presente José Grimaldo Colmenero, director del Instituto de Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, quien mencionó en su mensaje que León se está preparando para recibir a personas con capacidades diferentes, así como todo el Estado.

“Hablar de turismo inclusivo de ese sector que también viaja, es preparar los destinos porque a nosotros también no gusta viajar. Hagamos el valor del eslogan para este 2021, que es turismo para un crecimiento inclusivo, donde todas y todos tangamos la posibilidad de viajar bajo la circunstancia que sea y lo podamos hacer”.