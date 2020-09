Celebran boda con invitados de cartón de tamaño real

Redacción

México.- Durante un pequeño video en donde la joven Paris Danielle solicitaba ayuda a sus seguidores para reportar una cuenta de Instagram, cientos de personas coincidieron en que utilizó mal una palabra y no se dice ‘haiga’ se dice haya

La joven al borde de las lágrimas, la joven explicaba a todos que ‘tontamente’ prestó su cuenta de la red social Instagram, con todo y su contraseña, pero que eso hizo que se apoderaran de ella.

Los usuarios comenzaron a mandar cientos de mensajes, pero muchos de ellos no eran para reconfortarla o ayudarla, sino criticarla por su mala pronunciación del español ya que se le escapó un “haiga” en vez de “haya” al querer dar opciones de como denunciar el usuario.

“Hola, oigan… de verdad que nunca les pido nada, pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram. Súper tonta le pase mi contraseña a alguien. Claro que si suben algo a mi historia o algo obvio no soy yo.

“Y también quería decir que si me pueden ayudarme denunciándola y diciendo que me la robaron. No sé qué opciones haiga. Por favor se los ruego“, dijo en el video.

De inmediato cientos de comentarios corrigiéndola comenzaron a salir.

Contexto: Ella es la misma que supuestamente enseñaba a pronunciar a pronunciar correctamente unas palabras. https://t.co/MwtdrtJ6WM — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) September 17, 2020

RC