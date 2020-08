Celebran 10 años del estreno de ‘Scott Pilgrim vs the World’

Redacción

México.- Han pasado 10 años desde que se estrenó una de las adaptaciones más interesantes en su momento de un comic, ‘Scott Pilgrim vs. The World’.

Si bien la cinta no generó tanto dinero como lo se esperaba, prácticamente fue un fracaso en taquilla, ente la comunidad de jóvenes este filme significó un homenaje a la cultura pop, los comics y los videojuegos.

Dirigida por Edgar Wright, contó con las actuaciones estelares de los actores Michael Cera, como Scott Pilgrim, y Mary Elizabeth Winstead, como Ramona Flowers, aunque tuvo destacadas participaciones de actores de renombre como Chris Evans y Brie Larson.

Por medio de sus redes sociales, el director Edgar Wright reveló fotos inéditas de ‘Scott Pilgrim‘ para celebrar los 10 años del estreno de esta producción y en las imágenes se pueden observar a los actores durante el rodaje de la película, así como algunos artes conceptuales de la producción.

Curiosamente el cast de ‘Scott Pilgrim vs The World‘ estuvo lleno de actores que se unieron al género de superhéroes posteriormente como Mary Elizabeth Winstead como Huntress en ‘Birds of Prey’, Brie Larson como Captain Marvel y Chris Evans como Captain America en el MCU y Brandon Routh como Superman en ‘Superman Returns’.

La historia narra las aventuras de Scott Pilgrim, un bajista de la banda canadiense Sex Bob-Omb quien se enamora de Ramona Flowers una repartidora que recién ha llegado a la ciudad de Toronto.

La trama se basa en el hecho de que Scott tendrá que pelear contra todos los exnovios y hasta una exnovia de Ramona, para poder demostrar que es digno de ella.

Con un argumento humorístico muy joven y una narrativa que tomaba de los comics, la cinta se convirtió hasta hoy de culto para muchas personas que se consideran ‘gamers’ y seguidores de los comics.

Hace poco tiempo y para celebrar el décimo aniversario de esta cinta, gran parte del casting de esta película se reunió para dar lectura al guión de la película. Algo que hizo muy felices a los fanáticos de esta gran película.

Los finales alternativos fue algo que destacó de la película, así como lo haría un videojuego.

Aquí te dejamos algunas de las escenas más interesantes:

