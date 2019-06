Celebra regidora despido de su hermana, “así no estoy bajo presión”

Dulce Milagros Martínez Villagómez dio a conocer que el presidente municipal cumplió su palabra, al despedir a María Eugenia Martínez, “sean cosas para bien del pueblo, está bien”

Luis Telles

Yuriria.- La regidora, Dulce Milagros Martínez Villagómez, dio a conocer que el Presidente Municipal, Salomón Carmona Ayala, cumplió su palabra, al despedir de la Administración Municipal a su hermana, María Eugenia.

“Lo que hizo para mí, se lo agradezco, porque así no estoy ni bajo presión y cómo les dije, yo no voy a ser ningún títere, ni me voy a dejar manejar, si ella tiene que salir, estuvo bien su decisión”, señaló.

Dulce Milagros recordó que, para una sesión de Ayuntamiento, el alcalde realizó una llamada por teléfono diciendo que si ella no votaba a favor de un punto de acuerdo, iba a sacar a su hermana de la Administración, “ahora sí que no importa, mientras sean cosas para bien del pueblo, está bien, yo no me opongo a que salga, si tiene que salir no importa”.

Reiteró que, no tomaba a mal el despido de su hermana quien era la titular del Instituto Municipal de Vivienda, porque en las redes sociales se comentaba que había nepotismo, porque tenía a su hermana trabajando en la Administración.

“Yo soy nueva en esto, nunca había estado en la política, pero hay más personas que han estado en la política, esposos, papás, de todos los demás, y ya saben, no son nuevos y si yo generaba nepotismo, ahí (Administración) hay más nepotismo todavía, ya no está por demás decir nombres, la gente sabe quiénes son, primos, hermanos, esposas”.

Por otro lado, dijo que su hermana María Eugenia trabajó en la campaña del alcalde para estar en un puesto en la Administración, “ella lo ayudó cuando era candidato por el partido Humanista (2015-2018), en está ocasión para llegar a dónde está, al igual que otras personas que realizaron trabajo de campaña y el alcalde no lo supo agradecer, ni ha sabido agradecer”.

La regidora cuestionó que, para correr a su hermana, hayan puesto de pretexto, que no había recuperación de cartera vencida, “cosa que no es verdad, hay registros de cantidad ingresada, más de 120 mil pesos, ella si estaba realizando su trabajo, se tiene con qué comprobar, hay evidencia, no encontraron otra manera cómo despedirla”.

Finalmente reiteró que, fiel en sus principios, en cada reunión de cabildo, los puntos a tratar y que sean en beneficio del pueblo, votará a favor, pero si son cosas que están mal y no van a beneficiar al pueblo, “si no hay algo bueno en eso (punto a tratar) ahora sí, que mi voto será en contra… No sé ni que decir del alcalde, está muy mal asesorada esta persona”.

