Celebra Óscar Aguayo expulsión de Ernesto Prieto

María Espino

Guanajuato.- Óscar Edmundo Aguayo, regidor de Morena en el Ayuntamiento capitalino, celebró la resolución del Consejo Nacional de Honor y Justicia de su partido de quitarle el registro a Ernesto Prieto Gallardo por la falsificación de su firma.

“Finalmente se hizo Justicia, falsificaron mi firma (…) creo que deben de excluir del partido a los que se demuestre que incurrieron en actos contrarios a la normatividad del partido (…) cualquier atribución falsa qué me quieran atribuir se demostrará que soy un militante con la firme convicción de cumplir con lo que manda mi partido y que no tengo nada indebido que me puedan achacar”.

Dijo que con esto quedo quedó de mostrada su inocencia y se hizo Justicia, además aseguró que la decisión no pone en riesgo su cargo de elección popular.

“Se falsificó una carta de aceptación mía donde aparentemente quien suscribía ahí aceptaba ser postulado a la regiduría número sexta, finalmente se demostró ante el Tribunal Electoral que fue falsificada esta firma y ese fue uno de los elementos claves por los que me dieron la razón”, manifestó Aguayo.

