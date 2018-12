Celebra Ortiz ahorro de 40 mdp gracias a austeridad

Este año, la Administración municipal logró superar los 40 millones de pesos y el alcalde dice que ya no puede pedirle más reducción a las dependencias y ya no encuentra de dónde apretarse, pero seguirán apoyando a quienes más lo necesitan

Nancy Venegas

Irapuato.- Este año, la Administración municipal logró un ahorro superior a los 40 millones de pesos sólo con la implementación de los lineamientos de austeridad. El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que para el 2019 buscarán como ahorrar más dinero sin afectar la operatividad de las dependencias.

A un día de que termine el año, el Municipio analiza el capítulo mil referente a los sueldos y salarios de los trabajadores como parte de los lineamientos de austeridad que se implementarán en el 2019.

En exclusiva para Correo, el presidente, Ricardo Ortiz Gutiérrez, informó que en 2018 se obtuvieron ahorros por más de 40 millones de pesos, resultado de las disposiciones de austeridad. Y se buscará continuar con los lineamientos e incrementar los ahorros.

“Ya es bien complicado, ya redujimos tanto que pedirle más reducción a las dependencias podríamos meterlas en problemas de operatividad, también cuando ha crecido mucho la necesidad, la mancha urbana, el número de vehículos, personas, servicios que tenemos que cubrir entonces, la revisión que estamos haciendo el tema de gasto no necesario llegamos a un punto donde apretamos tanto que ya no encontramos mucho. Habrá que analizar perfectamente el presupuesto y obviamente con la espera de las noticias que nos pueda dar el gobernador”.

Con los cerca de 40 millones ahorrados en este año, se llevaron a cabo proyectos sociales como los apoyos municipales para alumnos y despensas. Entre los trabajos de revisión que se llevarán a cabo, Ortiz Gutiérrez, comentó que pese a que el gobierno federal y estatal hasta el momento no ha especificado los ajustes de programas de impacto social que se aplicarán, se analizará que no se duplique a los beneficiarios.

“Tenemos que ver cómo viene el presupuesto federal en materia de becas, adultos mayores para no repetir nosotros y que se dupliquen esos apoyos en la misma persona, entonces como no tenemos todavía las reglas de operación por parte del Gobierno Federal sabemos que ya están haciendo los censos, hay presencia de censores en las comunidades rurales como La Caja, La Soledad y Aldama, pero no hemos sido notificados oficialmente. Esto también en un momento dado tendrá que compartirnos la información, probablemente esto nos lleve a hacer un ajuste presupuestario para decir si ya todos estos van a estar cubiertos por Gobierno Federal y nosotros dedicarnos otra cosa”, comentó.

AL