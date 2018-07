Celebra López Santillana un triunfo adelantado

A pesar que actualmente los resultados preliminares no lo favorecen, el candidato del PAN celebra su victoria al ritmo de mariachi junto con su esposa

Jazmín Castro

León.- Con música de mariachi los panistas ya celebran un triunfo anticipado. Y es que el candidato a la alcaldía de León Héctor López Santillana y el presidente del Comité Directivo Municipal, Alfredo Ling Altamirano, anunciaron un triunfo inminente.

“Las encuestas lo arrojan, algunos conteos, y nos dan el triunfo” explicó el candidato.

Y luego de que el candidato a la presidencia de la república por la coalición ‘Por México Al Frente’, José Antonio Mead, señalara que las encuestas no lo favorecen a diferencia del candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, el candidato local prefirió no brindar algún posicionamiento pues dijo que los resultados aún no se han brindado.

Asimismo reiteró su triunfo y dijo que verán un alcalde más fuerte y comprometido con la ciudadanía. “Lo primero es hacer una evaluación y seguir trabajando para responder a este voto de confianza”, explicó. Se dijo contento con los resultados y por ello es responder a la ciudadanía.

